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17歲就拿金馬影后…李小璐戀愛腦毀了事業 嘆完全沒戲拍

記者陳穎／綜合報導
李小璐因為感情風波事業全毀。(取材自微博)
李小璐因為感情風波事業全毀。(取材自微博)

大陸女星李小璐17歲便憑電影「天浴」奪下金馬獎最佳女主角，成為史上最年輕金馬影后之一，之後又憑「都是天使惹的禍」、「奮鬥」等影視作品走紅，一度是演藝圈炙手可熱的一線女星。不過，2017年爆發婚外情風波後，她的演藝事業幾乎全面停擺。沉寂多年後，李小璐近日罕見談及近況，坦言至今仍深陷人生低潮，甚至無奈表示：「真的完全沒有戲可以拍。」

李小璐回憶，自己從17歲開始便一路走得相當順利，出道不久就拿下金馬影后，此後戲約不斷，無論電影或電視劇都有不少邀約，甚至是自己挑選想合作的劇本和角色。她表示，年少成名讓自己從未真正體會過事業受挫的滋味，也因此沒有意識到演藝機會有多麼珍貴。

談到人生最大的遺憾，李小璐坦言，如果時光可以重來，她會把更多心力放在工作，而不是愛情。她形容自己年輕時是個典型的「戀愛腦」，一直認為感情比事業、名利都更重要，因此錯過了不少工作機會。她透露，經紀人過去曾忍不住對她說：「妳是我見過最不愛賺錢、最戀愛腦的女人。」只是當時身處事業巔峰的她，始終無法理解這番話，如今回頭再看，才明白對方的苦心。

2017年爆發私生活風波後，李小璐形象重創，演藝工作幾乎按下暫停鍵。她坦言，近年曾試圖重新回到演藝圈，但不論是電影、電視劇，甚至商業活動，都鮮少接到邀約，忍不住感嘆：「自己真的太背了，完全沒有戲可以拍。」長時間沒有工作的狀態，也讓她逐漸失去自信。

李小璐透露，如今再遇到昔日圈內好友，自己反而會因為尷尬而刻意避開，不像過去那樣自在交流。她說，曾經站在聚光燈下，如今卻要重新適應平凡生活，心理落差相當大，也花了很長時間調整心態。

談及現階段的人生，李小璐表示，現在最大的重心就是陪伴女兒甜馨成長。她感性地說，曾經擁有的光芒，如今更多化作照亮女兒的力量，也支撐著自己度過一個又一個失眠的夜晚。雖然外界對她仍有不少質疑，但她並未放棄重返螢光幕的念頭，希望未來能獲得公平、合理的演出機會，用作品重新證明自己，迎接人生下半場的新開始。

精華 FAQ

  • 她17歲便憑電影《天浴》奪下金馬獎最佳女主角，成為史上最年輕的金馬影后之一，之後又靠《都是天使惹的禍》《奮鬥》等作品走紅。

  • 李小璐坦言，自己年輕時是典型的戀愛腦，總把感情看得比事業和名利更重要，因此沒有把更多心力放在工作上，也錯失了一些合作機會。

  • 她目前把重心放在陪伴女兒甜馨成長，也努力調整因長期無工作的低潮與自信心受挫，希望未來能獲得合適機會，重新用作品證明自己。

李小璐

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