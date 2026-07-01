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無法原諒「現偶」？粉敲碗再演霸總 劉宇寧6個字秒拒

娛樂新聞組／綜合報導
劉宇寧表示不想再演「霸道總裁」、「小奶狗」等。(取材自微博)
劉宇寧表示不想再演「霸道總裁」、「小奶狗」等。(取材自微博)

大陸人氣男星劉宇寧近年憑藉「一念關山」、「折腰」等作品人氣持續攀升，具有都會精英氣質的他被不少粉絲視為現代偶像劇的熱門人選。不過，面對粉絲頻頻敲碗演出甜寵劇，他卻公開表示，「現偶我就不要了」，一句話立刻衝上熱搜。

劉宇寧近日出席「平凡的日子借一點光」分享會時，現場有粉絲高喊「哥哥也要演現偶」，甚至舉起「劉宇寧請你原諒現偶」的應援手幅。沒想到他笑著擺手，毫不猶豫回應，「我覺得不要了」，幽默又直接的回答瞬間點燃全場。

面對粉絲追問，劉宇寧解釋，自己平時在綜藝節目裡早已演過不少「霸道總裁」、「小奶狗」等現偶經典橋段，「日常演演就夠了」，因此沒有特別想接拍同類型作品。

事實上，這並非他首次表態拒演現偶。早在今年初，他就曾以「無法原諒」幽默形容自己對部分現偶劇本的看法。外界認為，他並非排斥愛情題材，而是希望挑選更有層次、能夠發揮演技的角色，不願陷入流水線甜寵劇的舒適圈。

目前，劉宇寧已將重心轉向現實題材，正投入與實力派演員孫紅雷合作的掃黑劇「鐵證」拍攝，希望透過不同類型作品突破自我。他也向粉絲喊話，只要大家持續支持，就一定能看到「不一樣的寧哥」。

對於他的決定，網友反應兩極。有粉絲坦言有些失望，直呼「你的臉就是天生演霸總」、「好想看你談戀愛」；但更多人支持他的選擇，留言表示「有想法的演員才能走得更遠」、「現在甜寵劇真的太多了」、「支持轉型，期待和孫紅雷飆戲」、「比起一直演霸總，更想看你拿代表作」。

精華 FAQ

  • 他在分享會上表示，自己平時在綜藝裡已經演過不少霸總、小奶狗等現偶橋段，覺得日常過戲癮就夠了，因此沒有特別想再接同類型作品。

  • 現場粉絲高喊哥哥也要演現偶，還舉起劉宇寧請你原諒現偶的應援手幅，希望他再拍甜寵劇與霸總戲，氣氛相當熱烈。

  • 他目前將重心轉向現實題材，正在拍攝與孫紅雷合作的掃黑劇鐵證，希望透過不同類型角色展現更多層次，並向粉絲預告會看到不一樣的自己。

劉宇寧

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