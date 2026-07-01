楊紫原名楊旎奧？網友疑違規摘視后 惹了大烏龍

楊紫本名不叫楊紫？網友吵翻天。(取材自微博)

大陸女星楊紫 日前憑藉電視劇「生命樹」中「白菊」一角，奪下第31屆白玉蘭獎最佳女主角，成為首位獲得白玉蘭視后的90後女演員。不過，得獎後卻有網友翻出她童年時期的名字「楊旎奧」，質疑她未依規定使用原名報名參評，相關話題一度引發熱議。

揚子晚報報導，針對外界質疑，楊紫父親親自受訪澄清，證實女兒出生時確實取名「楊旎奧」，名字源自他對北京申奧成功的期盼，希望「風光旖旎、北京申奧成功」。不過，由於名字較為生僻、繞口，楊紫升上小學一年級後，家人便依法向戶籍部門申請更名，正式改為現在的「楊紫」。

楊紫父親回憶，當年到派出所辦理改名時，戶籍人員還曾表示，「全中國都沒有重名，這麼好的名字為什麼要改」，希望他再考慮一下，直到跑了兩趟才順利完成更名。他也透露，家人平時仍習慣叫楊紫的小名「奧奧」，只是考量原名不易記憶，才決定改用更簡潔的名字。

隨著事件發酵，北京日報等媒體也發文說明，楊旎奧只是楊紫的曾用名，她早已依法完成更名，目前身分證、戶口本及學歷證書等官方證件上的法定姓名均為「楊紫」，因此以楊紫名義申報白玉蘭獎完全符合規定，不存在違規問題。

不少圈內人士表示，白玉蘭獎報名與資格審查向來相當嚴謹，參評資料都須依照法定姓名及相關證件辦理，楊紫能順利完成報名並獲獎，足以證明程序合法合規。事件曝光後，許多網友留言表示，「改過名字很正常，只要法定姓名就是楊紫就沒有問題」、「原名和曾用名都分不清，就急著質疑」，認為這場風波更像是一場大烏龍。