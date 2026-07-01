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男神光環不再？羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」 網曝和這件事有關…

娛樂新聞組／即時報導
羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」。(取材自微博)
羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」。(取材自微博)

大陸男星羅晉曾是不少人心目中的男神，近日他因一組素顏生圖登上熱搜。有網友在遼寧丹東大孤山偶遇他前往祈福，照片曝光後，不少人感嘆「羅晉眼裡沒光了」，甚至認為他比過去顯得蒼老不少。不過隨著更多現場畫面流出，不少網友反而認為，羅晉只是經歷人生低潮後的自然狀態，並將焦點轉向他近一年來承受的家庭變故。

從網上曝光的影片可見，羅晉當天穿著白色T恤搭黑長褲，明顯白髮與髮際線變化讓網友直呼「歲月感很重」。不過也有目擊者表示，現場的羅晉十分低調，整體狀況還不錯，並不像網路照片呈現出的疲憊感。

外界關注的另一焦點是羅晉近期的人生經歷。據悉，他父親於2025年11月離世，他曾陪同母親前往大孤山祈福，當時的他神情沉重、眉頭緊鎖。相隔半年後再度現身，羅晉雖仍顯憔悴，但不少粉絲認為，他的狀態已比當時放鬆不少。

另有網友指出，羅晉近年除了面對喪父之痛，還需兼顧家庭與工作，且藝人在非工作場合本就不需要時刻保持鏡頭前的完美狀態。還有網友笑稱，「羅晉又不是奧特曼，眼睛不可能永遠發光」。

此外，針對部分隨之而來的婚變謠言，粉絲也提出反駁。

眾所周知，羅晉與妻子唐嫣在演藝圈向來低調，雖然此次唐嫣並未同行，但兩人感情依舊穩定。2026年4月一家三口才被拍到同遊新加坡，5月底更雙雙出席6歲女兒「小小糖」的幼兒園藝術節，散場時還甜蜜牽手離開。兩人一向習慣規避高調秀恩愛，而是用踏實的陪伴過好普通的家庭生活。

精華 FAQ

  • 他被網友在遼寧丹東大孤山偶遇祈福，曝光的素顏生圖中，白髮與髮際線變化明顯，讓不少人驚訝他看起來較以往蒼老，甚至形容「眼裡沒光」。

  • 網路照片讓他顯得疲憊憔悴，但現場目擊者表示，他本人其實很低調，整體狀況還不錯，沒有外界想像得那麼差，疲態可能也與拍攝角度有關。

  • 因他近期由唐嫣未同行的現身畫面引發聯想，但粉絲指出兩人感情一直低調穩定，近年也多次被拍到一家人同遊與陪女兒活動，未見婚變跡象。

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