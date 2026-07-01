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梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

娛樂新聞組／即時報導
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梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

香港影帝梁朝偉近年頻繁往返日本，外界過去曾多次猜測他是否「移居日本」，甚至將他的低調生活與婚姻狀態聯繫在一起。近日相關訪談內容再度引發討論，64歲的梁朝偉也被指罕見談及多年來選擇遠離鎂光燈的原因，透露日本對他而言，更像是一個能讓自己放鬆的私人空間。

梁朝偉向來以內斂、不愛社交聞名。踏入演藝圈後，隨著知名度提升，生活也長期受到媒體與影迷關注，外出用餐、逛街甚至私人行程都可能成為新聞素材。因此，日本成為他偶爾逃離工作壓力的地方，可以一個人看電影、散步、逛書店，享受不被打擾的日常。

外界另一長年關注焦點，則是他與劉嘉玲婚後未育的選擇。兩人結婚多年，一直維持「頂克」生活，因此曾引發不少猜測。不過相關人士指出，兩人的決定並非單純源於不想要孩子，而是經過長時間思考後，認為以自身生活狀態做出的選擇。

梁朝偉曾坦言，童年時父母無休止的爭吵與父親離家的陰影，讓他對家庭氛圍深感恐懼，自認無法勝任父親的角色。他更曾說過，自己要照顧媽媽、妹妹和劉嘉玲，精力已經飽和，「嘉玲有一點點事我都那麼擔心，子女有事怎麼辦？」

面對外界「傳宗接代」的傳統觀念，劉嘉玲則霸氣回應，「養孩子是天大的責任，不是為了給別人一個交代」。

精華 FAQ

  • 外界因他頻繁往返日本而猜測他移居當地，但報導指出，他其實只是把日本當成暫時抽離工作與媒體壓力的私人空間，並非真正定居。

  • 他會在日本獨自看電影、散步、逛書店，享受不被打擾的日常。對長年受關注的他而言，這樣的生活方式能讓身心獲得難得放鬆。

  • 兩人不是單純不想要孩子，而是經過長時間思考後作出的選擇。梁朝偉曾因童年家庭衝突留下陰影，認為自己難勝任父親角色，劉嘉玲也強調養育責任重大。

梁朝偉 香港 日本

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