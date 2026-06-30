張靚穎被罰怕了？商演不再即興清唱 網提1方法解套

張靚穎在演唱會上清唱被罰款。(取材自微博)

中國歌手張靚穎日前在社交平台回覆歌迷時提到，後續商演可能不再設置清唱環節，原因是前幾次演出清唱太多，主辦方因此被相關部門罰款，當天上台前工作人員還專門叮囑她不能再即興清唱。歌迷普遍猜測，她在四川的一場群星演唱會上的即興清唱，是這次被罰的直接原因。

查詢張靚穎近日行程，張靚穎20日在青島參加了CAISSA一聲有你拼盤演唱會，與李榮浩、毛不易、阿杜同台演出。現場，張靚穎以經典作品「野心家」開場，並演唱多首曲目。

張靚穎18日與汪峰、吳克群、水木年華齊聚四川綿竹，參加某酒業主辦的群星演唱會，歌迷普遍猜測，罰款是因為張靚穎在這台商演上清唱了幾首曲目導致。

為什麼清唱會導致罰款？業內人士表示，罰的並非「清唱」這種演唱形式本身，而是她臨時新增的清唱曲目沒有提前向文旅部門報批，屬於擅自變更營業性演出的節目內容，觸碰了「營業性演出管理條例」的相關紅線，並非清唱本身違規。

事件引發熱議後，不少粉絲表示理解演出合規要求，但也有不少人遺憾失去了張靚穎標誌性的即興清唱互動環節。網友留言表示「清唱不是有實力的表現嗎」、「她太寵粉了，其他歌手清唱一句讓觀眾唱兩句就收」、「她真的挺喜歡觀眾點她唱的」。

不過，不同於商業拼場演會，張靚穎的個人巡迴演唱會不受該規則限制，她的團隊可以提前報備大量備用清唱歌單，保留和觀眾的點歌互動環節，不會完全取消清唱體驗。