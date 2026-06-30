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戲說從頭／「燦如繁星」搭上世足熱 虞書欣清冷形象亮眼

娛樂新聞組／綜合報導
「燦如繁星」由虞書欣(左)、陳靖可擔綱演出。(取材自微博)
「燦如繁星」由虞書欣(左)、陳靖可擔綱演出。(取材自微博)

由中國演員虞書欣、陳靖可主演的青春競技言情劇「燦如繁星」近日官宣定檔，預計於7月5日開播。該劇改編自晉江文學城作者長洱的小說「狹路」，並由曾執導「親愛的，熱愛的」與「偷偷藏不住」的導演李青蓉執導，題材融合了校園青春、足球競技與心理救贖。

劇中，虞書欣飾演的心理學博士林晚星在經歷人生變故後回到家鄉任教，意外邂逅了陳靖可飾演的海歸足球教練王法。兩人臨危受命，共同重組了一支由問題少年組成的廢柴足球隊。劇情圍繞著林晚星的專業心理疏導與王法的系統化硬派訓練展開，講述兩人如何帶領這群青少年走出低谷並實現自我成長。除了男女主角的對手戲，馬伯騫、謝可寅、馮雷、李立群、龔蓓苾等演員也參與演出。

在定檔消息公布後，該劇在社交平台上引發了一定的討論度。據公開數據顯示，該劇在官宣當天登上了微博待播劇熱度指數榜前列，熱度值達到7582萬，全平台預約觀看人數也已突破71萬。另一方面，女主角林晚星憑藉清冷的黑長直造型，在6月的熱門女性角色熱度相關榜單中獲得不少關注。其他演員還包括馬伯騫、謝可寅、馮雷、李立群、龔蓓苾等。

「燦如繁星」宣傳期間，女主角虞書欣除了親自參與配音，也在拍戲空檔手持定檔牌協助宣傳，隨後也引來粉絲以角色立牌回應，成為該劇在開播前的常態話題之一。

作為95後流量小花的前段班代表，虞書欣憑藉「蒼蘭訣」、「雲之羽」及「永夜星河」等奠定了堅實的古裝劇市場基礎。然而，長期深耕古裝偶像劇也容易面臨市場審美疲勞的挑戰。「燦如繁星」結合了體育競技與心理學元素，對於極需拓展現代劇實績與國民度的虞書欣而言，無疑是打破既定甜美印象、展現演技多面性的關鍵一步。

值得注意的是，該劇的播出時間適逢世界盃淘汰賽階段。劇方在行銷策略上選擇將世界盃與劇情進行話題綁定，試圖在體育賽事熱潮期間，吸引泛體育愛好者與青春劇觀眾的注意。

精華 FAQ

  • 該劇由虞書欣與陳靖可擔任男女主角，並已官宣定檔，預計於7月5日開播，屬於近期備受關注的青春競技言情劇。

  • 劇情描述心理學博士林晚星回鄉任教，與海歸足球教練王法合作重組問題少年球隊，結合校園青春、足球競技與心理救贖等元素。

  • 劇方在宣傳上綁定世界盃淘汰賽話題，也讓虞書欣參與配音並手持定檔牌造勢，成功帶動社群討論與預約觀看人數成長。

微博 虞書欣

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