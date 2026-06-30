「莫離」男主淪背板 丞磊最後5集出場15分鐘… 變最慘工具人
古裝劇「莫離」日前迎來大結局，由丞磊飾演的男主角「墨修堯」被網友發現，在收官階段戲分遭到大幅刪減，相關話題「丞磊莫離最後五集集均3分鐘戲分」迅速衝上熱搜，引發大批劇迷與粉絲不滿，質疑劇方剪輯失衡，讓男主角淪為「最慘工具人」。
根據網友逐格掐表統計，「莫離」最後五集約200多分鐘內容中，身為男主的丞磊總出場時間竟只有約15分鐘，平均每集只有3分鐘，最少的一集甚至不到2分鐘。許多觀眾直呼「完全不像男主角該有的待遇」。
最讓粉絲無法接受的是，大結局中男主與反派的最終決戰，原本被視為全劇最大高潮，成片卻只留下短短5秒畫面；反觀女主角與男二的回憶戲卻長達5分鐘，鮮明對比讓不少人直言「這哪是男主，根本是客串」、「宣傳時拿男主吸粉，播出後卻直接消失」，更有網友批評劇方「騙拍、騙宣」。
對此，不少網友留言表示，「丞磊拍了五個月，最後只剩15分鐘，太離譜了」、「第一次看到男主角最後幾集像背景板」、「辛苦拍的戲全被剪掉，真的心疼演員」。也有不少粉絲認為，丞磊即使鏡頭有限，仍靠眼神與情緒撐起角色層次，「每一秒都是有效演技」、「戲分少反而更看出演技」。
據了解，丞磊為拍攝「莫離」投入近五個月時間，不僅在攝氏近40度高溫下穿著厚重盔甲完成拍攝，多場戰場廝殺、吊鋼絲及高難度武打戲也親自上陣，付出大量心力。
不過，也有部分觀眾持不同看法，認為「莫離」本身就是偏向大女主視角的作品，結局還需交代多條支線與配角命運，因此壓縮男主戲份或許是剪輯節奏上的取捨。有網友表示，「雖然戲分真的太少，但整體劇情還算完整」、「不一定是刻意針對演員，也可能是播出篇幅受限」。截至目前為止，「莫離」劇方尚未針對剪輯爭議做出正式回應。
網友逐格統計後指出，丞磊在莫離最後五集、約兩百多分鐘內容中，總出場時間只有約十五分鐘，平均每集僅三分鐘左右，與男主定位明顯不符。 因為大結局原本最重要的男主對決只剩短短五秒，反而女主與男二回憶戲長達五分鐘，讓觀眾認為男主被邊緣化，甚至懷疑劇方為宣傳而刻意操作。 截至目前，莫離劇方尚未針對男主戲分被大幅刪減與剪輯失衡的爭議作出正式回應；部分觀眾則認為，這也可能與大女主視角及播出篇幅限制有關。
精華 FAQ
網友逐格統計後指出，丞磊在莫離最後五集、約兩百多分鐘內容中，總出場時間只有約十五分鐘，平均每集僅三分鐘左右，與男主定位明顯不符。
因為大結局原本最重要的男主對決只剩短短五秒，反而女主與男二回憶戲長達五分鐘，讓觀眾認為男主被邊緣化，甚至懷疑劇方為宣傳而刻意操作。
截至目前，莫離劇方尚未針對男主戲分被大幅刪減與剪輯失衡的爭議作出正式回應；部分觀眾則認為，這也可能與大女主視角及播出篇幅限制有關。
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