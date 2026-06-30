「莫離」男主淪背板 丞磊最後5集出場15分鐘… 變最慘工具人

丞磊在「莫離」最後幾集中，戲分遭大量刪減。(取材自微博)

古裝劇「莫離」日前迎來大結局，由丞磊飾演的男主角「墨修堯」被網友發現，在收官階段戲分遭到大幅刪減，相關話題「丞磊莫離最後五集集均3分鐘戲分」迅速衝上熱搜，引發大批劇迷與粉絲不滿，質疑劇方剪輯失衡，讓男主角淪為「最慘工具人」。

根據網友逐格掐表統計，「莫離」最後五集約200多分鐘內容中，身為男主的丞磊總出場時間竟只有約15分鐘，平均每集只有3分鐘，最少的一集甚至不到2分鐘。許多觀眾直呼「完全不像男主角該有的待遇」。

最讓粉絲無法接受的是，大結局中男主與反派的最終決戰，原本被視為全劇最大高潮，成片卻只留下短短5秒畫面；反觀女主角與男二的回憶戲卻長達5分鐘，鮮明對比讓不少人直言「這哪是男主，根本是客串」、「宣傳時拿男主吸粉，播出後卻直接消失」，更有網友批評劇方「騙拍、騙宣」。

對此，不少網友留言表示，「丞磊拍了五個月，最後只剩15分鐘，太離譜了」、「第一次看到男主角最後幾集像背景板」、「辛苦拍的戲全被剪掉，真的心疼演員」。也有不少粉絲認為，丞磊即使鏡頭有限，仍靠眼神與情緒撐起角色層次，「每一秒都是有效演技」、「戲分少反而更看出演技」。

據了解，丞磊為拍攝「莫離」投入近五個月時間，不僅在攝氏近40度高溫下穿著厚重盔甲完成拍攝，多場戰場廝殺、吊鋼絲及高難度武打戲也親自上陣，付出大量心力。

不過，也有部分觀眾持不同看法，認為「莫離」本身就是偏向大女主視角的作品，結局還需交代多條支線與配角命運，因此壓縮男主戲份或許是剪輯節奏上的取捨。有網友表示，「雖然戲分真的太少，但整體劇情還算完整」、「不一定是刻意針對演員，也可能是播出篇幅受限」。截至目前為止，「莫離」劇方尚未針對剪輯爭議做出正式回應。