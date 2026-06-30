吳謹言成「產後發胖受益人」 網讚：終於不像吉娃娃

吳謹言昔日消瘦的模樣，常被網友調侃像「吉娃娃」。(取材自微博)

中國知名女星吳謹言近日因產後復出的狀態成為輿論焦點。2025年產女、隨即無縫進組拍戲的她，打破演藝圈對女星產後「極速瘦身」的嚴苛隱形規定。近日，她拍攝新劇「鳳不棲」路透照在網上瘋傳，因臉頰飽滿圓潤、氣質溫婉，意外獲讚「產後發胖唯一受益人」。微博 相關話題閱讀量突破5億，引發一場關於女性身材評價與內娛審美轉變的熱烈討論。

現年35歲的吳謹言，2018年憑藉「延禧攻略」中「魏瓔珞」一角暴紅，當時她為了貼合角色維持極致消瘦，165公分的身高一度瘦到44公斤，常被調侃為「紙片人」、「吉娃娃」，甚至有人說她的「鎖骨能養魚」。

當年面部凹陷、顴骨突出的凌厲骨相，雖然符合角色需要，卻也常被認為過於單薄。

然而，產後僅休整三個月便接連拍攝「鳳不棲」、「江山為聘」等多部新劇的她，狀態出現顯著變化。從網上流傳的「女帝」造型來看，她恰到好處地增加了些許膠原蛋白，填平了過去凹陷的面頰，柔和了銳利的線條。整體氣質從過去的「尖銳凌厲」蛻變為「溫潤端莊」，不僅多了一份鬆弛與幸福感，更被讚呈現出「清冷帝凰」的健康美。 吳謹言被發現在新劇「鳳不棲」中，臉頰飽滿圓潤了不少。(取材自微博)

此現象迅速在抖音 、微博等平台引發一邊倒的正面評價，網友紛紛直呼「胖了反而氣色更好、更好看」、「終於不像吉娃娃」。不過，該話題也引發了輿論分歧。部分理性聲音指出，將外貌的改善簡單歸因於「發胖」，容易忽視女演員產後對抗激素變化、維持健康體態背後的自律與努力；亦有觀點擔憂，這種討論看似在讚美，本質上仍是將女性價值與體重、外貌深度綁定。

不論如何，吳謹言這次產後回歸的「微胖美」，真的幫大家洗了洗眼睛，直接打破了演藝圈非要「極速瘦身」的隱形魔咒。看著她現在臉頰飽滿、整個人都在發光的樣子，只能說：女明星們真的不用再對體重焦慮了，這種健康、大方的鬆弛美，才是真的高級。