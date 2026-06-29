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黃曉明1句話惹議 周杰倫演唱會狂讚昆凌 遭轟大男人

記者梅衍儂／即時報導
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黃曉明（左）去看周杰倫鳥巢演唱會。（取材自微博）
黃曉明（左）去看周杰倫鳥巢演唱會。（取材自微博）

周杰倫日前在北京鳥巢舉辦演唱會，邀請台下好友互動，曾與昆凌一起錄製節目「中餐廳」的黃曉明也受邀發言。他先笑說：「杰倫，我跟你說，也就是你能降得住你老婆！」接著大讚昆凌，「她在我們『中餐廳』簡直就是天使、就是公主，非常優秀，審美又好，做飯又好吃，幹活都搶在前面。」最後更直言：「我真的很羨慕周董有這麼好的老婆。」

原本是一段稱讚好友夫妻的發言，沒想到影片曝光後卻引發兩極評價。其中，「也就是你能降得住你老婆」一句，被部分網友認為帶有「大男人主義」意味，認為將女性放在「被管得住」的位置，引發爭議。

更令人意外的是，黃曉明前妻楊穎（Angelababy）也被捲入討論。有網友指出，黃曉明過去曾在婚禮上形容楊穎是自己的「天使」，如今又以同樣的詞語盛讚昆凌，讓不少人聯想到兩段婚姻。

此外，也有人翻出兩人婚姻期間的往事，認為楊穎當年同樣曾在黃曉明事業與生活低潮時一路陪伴，包括替他分擔外界輿論、懷孕期間仍出席重要場合，因此對黃曉明如今公開表示「羨慕周董有這麼好的老婆」感到不是滋味。

不少網友留言表示：「你珍惜過自己的天使嗎？」、「Angelababy當年也是很多人口中的好老婆。」還有人寫下高讚評論：「這麼巧，Angelababy應該也羨慕昆凌有這麼好的老公。」

不過，也有另一派網友替黃曉明緩頰，認為整段發言只是單純稱讚昆凌在「中餐廳」的工作表現，並非刻意拿她與楊穎比較，更沒有貶低前妻的意思，認為外界不必過度解讀。

精華 FAQ

  • 他在台上先說「也就是你能降得住你老婆」，隨後又大讚昆凌工作表現很好，最後表示很羨慕周杰倫有這麼好的老婆。爭議主要集中在前半句。

  • 因為「降得住你老婆」容易被理解成把女性視為需要被管束的人，帶有上對下的控制意味，因此部分網友認為這樣的說法不夠尊重女性。

  • 有網友翻出黃曉明過去在婚禮上也曾稱楊穎是「天使」，再對比如今稱讚昆凌，便聯想到兩段婚姻與昔日往事，進而引發對楊穎的同情與討論。

黃曉明 周杰倫

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