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楊紫原名楊旎奧？奪視后遭質疑違規 網友吵翻天後真相曝光

娛樂新聞組／即時報導
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楊紫本名不叫楊紫？網友吵翻天。(取材自微博)
楊紫本名不叫楊紫？網友吵翻天。(取材自微博)

大陸頂流小花楊紫日前憑藉電視劇「生命樹」中的大女主「白菊」一角，成功抱回第31屆白玉蘭獎最佳女主角，成為首位登頂視后寶座的「90後」實力派代表。不料，這頭還在慶功，那頭黑粉就坐不住了。網上突爆出一波「楊紫違規、未用原名參評」的質疑聲浪，甚至有人大作文章高喊要主辦方徹查，瞬間引發吃瓜群眾圍觀。對此，權威媒體與鐵粉們紛紛搖頭直呼，「這真是一場沒常識的驚天大烏龍」。

這次風波的導火線，源於演藝圈要求演員申報影展必須使用「法定姓名」的新規。部分愛挑刺的網友隨即挖出楊紫童年時期的舊名「楊旎奧」，開始帶風向質疑她「為何不用本名？是不是涉嫌違規？」

面對這盆無端扣下來的髒水，粉絲與北京日報等媒體迅速下場「科普」。原來，「楊旎奧」確實是楊紫出生時，爸爸因為期盼中國申奧成功而取的，但因為字體生僻、日常叫起來實在不方便，楊紫早在小學時期，家裡就已經依法透過戶籍部門完成了正式的更名手續。

換句話說，不論是她的身分證、戶口本，還是當年在北京電影學院的學位證書，上面印的合法本名都是「楊紫」，「楊旎奧」在法律上早已成了被註銷的「曾用名」。

圈內大V也紛紛聲援，表示白玉蘭獎主辦方審核極度嚴格，楊紫方申報的資料百分之百合法合規。這次黑粉想趁著視后熱度「碰瓷」搞事，沒想到踢到鐵板，反而幫全網上了一堂法律姓名權的常識課。

精華 FAQ

  • 她是憑藉電視劇《生命樹》中「白菊」一角，拿下第31屆白玉蘭獎最佳女主角，成為備受矚目的90後視后代表。

  • 有人翻出她童年舊名「楊旎奧」，並指稱演藝圈申報影展要用法定姓名，因此懷疑她是否未用本名參評、涉嫌違規。

  • 澄清指出「楊旎奧」只是曾用名，楊紫在小學時已依法完成更名，身分證、戶口本與學位證書皆為楊紫，參評資料也符合規定。

楊紫

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