17歲就拿金馬影后 李小璐戀愛腦外遇事業全毀：零工作沒人敢用

李小璐因為感情風波事業全毀。(摘自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李小璐回顧從17歲奪金馬影后到婚外情風波後事業停擺的落差，坦言年輕時太重感情，如今幾乎無戲可拍，仍盼重新獲得演出機會。

中國女星李小璐 17歲便憑電影「天浴」奪下金馬影后，年少成名的她曾是影壇炙手可熱的女星。然而2017年爆發婚外情風波後，演藝事業幾乎全面停擺。沉寂多年後，她近日罕見談及自己的生活與工作現況，坦言至今仍深陷人生低潮，甚至無奈表示：「真的完全沒有戲可以拍。」

李小璐透露，回首演藝生涯，年輕時一路走來太過順利，戲約源源不絕，當時總是由自己挑選想演的作品。如今再回頭，她坦言若能重新選擇，會更專注於拍戲，而不是把所有重心都放在感情上。

她形容自己當年是個典型的「戀愛腦」，曾經認為愛情比事業、財富都更加重要，也因此錯過許多機會。她還分享，經紀人過去曾忍不住對她說：「妳是我見過最不愛賺錢、最戀愛腦的女人。」只是當時身處事業高峰的她，始終無法體會這番勸告。

如今想重新投入演藝工作，現實卻不如預期。李小璐坦言，不論是電影、電視劇還是商業演出，幾乎都沒有邀約找上門，她無奈直呼「自己真的太背了」。長時間沒有工作的狀態，也讓她逐漸失去自信。她透露，現在甚至不敢再以過去的心態看待演藝圈，偶爾在路上巧遇昔日圈內好友，也會因為尷尬而選擇避開。

談及現階段的人生，李小璐感性表示，自己曾經擁有的光芒，如今更多是用來陪伴與照亮女兒，也支撐著她度過一個又一個失眠的夜晚。她希望未來仍有機會重新回到工作崗位，盼望能獲得公平、合理的演出機會，迎接人生下半場的新開始。