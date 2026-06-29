我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

美式自主vs.中式寵愛 華媽帶娃返中過節後理解上一代

17歲就拿金馬影后 李小璐戀愛腦外遇事業全毀：零工作沒人敢用

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李小璐因為感情風波事業全毀。(摘自微博)
李小璐因為感情風波事業全毀。(摘自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

李小璐回顧從17歲奪金馬影后到婚外情風波後事業停擺的落差，坦言年輕時太重感情，如今幾乎無戲可拍，仍盼重新獲得演出機會。

中國女星李小璐17歲便憑電影「天浴」奪下金馬影后，年少成名的她曾是影壇炙手可熱的女星。然而2017年爆發婚外情風波後，演藝事業幾乎全面停擺。沉寂多年後，她近日罕見談及自己的生活與工作現況，坦言至今仍深陷人生低潮，甚至無奈表示：「真的完全沒有戲可以拍。」

李小璐透露，回首演藝生涯，年輕時一路走來太過順利，戲約源源不絕，當時總是由自己挑選想演的作品。如今再回頭，她坦言若能重新選擇，會更專注於拍戲，而不是把所有重心都放在感情上。

她形容自己當年是個典型的「戀愛腦」，曾經認為愛情比事業、財富都更加重要，也因此錯過許多機會。她還分享，經紀人過去曾忍不住對她說：「妳是我見過最不愛賺錢、最戀愛腦的女人。」只是當時身處事業高峰的她，始終無法體會這番勸告。

如今想重新投入演藝工作，現實卻不如預期。李小璐坦言，不論是電影、電視劇還是商業演出，幾乎都沒有邀約找上門，她無奈直呼「自己真的太背了」。長時間沒有工作的狀態，也讓她逐漸失去自信。她透露，現在甚至不敢再以過去的心態看待演藝圈，偶爾在路上巧遇昔日圈內好友，也會因為尷尬而選擇避開。

談及現階段的人生，李小璐感性表示，自己曾經擁有的光芒，如今更多是用來陪伴與照亮女兒，也支撐著她度過一個又一個失眠的夜晚。她希望未來仍有機會重新回到工作崗位，盼望能獲得公平、合理的演出機會，迎接人生下半場的新開始。

精華 FAQ

  • 她17歲便以電影《天浴》奪下金馬影后，因而成為年少成名的代表人物，當時在影壇備受矚目，也擁有大量戲約與選擇作品的空間。

  • 李小璐表示，2017年婚外情風波後，外界觀感與工作機會明顯轉變，電影、電視劇和商業演出都幾乎沒有邀約，讓她多年來難以復出。

  • 她說現在把更多光芒留給女兒，也希望自己能走出低潮，未來若有公平合理的機會，仍想重新回到演藝工作，迎接人生下半場。

李小璐

上一則

譚詠麟9月10場個唱 終極篇非告別 誓言唱到80歲後

下一則

英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬

延伸閱讀

96套房產解封…56歲張庭面對潮湧批評 認身心受創

96套房產解封…56歲張庭面對潮湧批評 認身心受創
娛樂／53歲加入OnlyFans 「美國派」夏儂再秀性感

娛樂／53歲加入OnlyFans 「美國派」夏儂再秀性感
「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走

「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走
楊紫封后李現竟沒祝賀？ 網瘋猜「16年友情生變」 真相大逆轉…

楊紫封后李現竟沒祝賀？ 網瘋猜「16年友情生變」 真相大逆轉…

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年。（圖／寶格麗提供）

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

2026-06-25 01:32

超人氣

更多 >