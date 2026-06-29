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李小冉「假拉小提琴」 網因氛圍感太好沒罵反誇

娛樂新聞組／綜合報導
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李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴...
李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（取材自微博 )

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李小冉在乘風2026決賽舞台被指假拉小提琴，引發熱搜討論。
  • 重點二：多數網友未批評，反而聚焦舞台氛圍與視覺效果並玩梗回應。
  • 重點三：也有少數聲音認為，節目強調競技，假演奏恐影響公平性。

「乘風2026」總決賽日前播出，李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。相關話題登上熱搜，不過多數網友不僅未批評，反而誇上了，將焦點轉向舞台氛圍與表演效果，並以玩梗方式回應。

綜合媒體報導，李小冉當晚在「遠走高飛」舞台加入小提琴演奏環節，表演過程中，有觀眾指出，她的琴弓已停止移動，但伴奏聲音並未同步停止，形成聲畫不同步的情況。部分網友也從持弓姿勢等細節判斷，認為該段演奏並非實際演奏。

有觀眾指出，同台樂手使用的部分樂器並未連接音響設備，較像舞台表演設計的一部分。相關討論認為，李小冉並未曾表示自己具備小提琴演奏能力，也沒有將演奏作為表演主打。

事件曝光後，網路討論迅速轉向調侃。許多網友認為，短時間內要掌握小提琴演奏並不容易，李小冉作為演員，舞台上的樂器更多是配合整體效果，因此不必過度要求。

有網友留言表示：「美就完事了，主打一個氛圍。」也有人說，自己觀看表演時並未注意到是假拉，而是被舞台呈現與整體氣氛吸引。

「假拉」一詞也被網友延伸成玩笑用語，出現「熱拉」、「激情熱拉」等說法。有評論寫道：「管她真拉假拉，我冉激情熱拉。」也有人調侃：「點進去前我以為是說她是假拉拉。」

此次表演來自王濛團的「遠走高飛」舞台，合作陣容包括范瑋琪、李小冉、烏蘭圖雅、黃燦燦等。部分觀眾認為，該舞台整體呈現青春、歡樂的氛圍，范瑋琪演唱、黃燦燦Rap表現也受到討論。

該舞台最終獲得872票，有觀眾認為分數偏低，認為整體效果應有更高票數。李小冉的造型與舞台表現也成為討論焦點，有網友表示，她在舞台上的視覺呈現吸引目光。

不過，也有少數觀點認為，「乘風2026」強調舞台競技，若使用假演奏，可能涉及表演真實性的問題，影響競賽公平性。

精華 FAQ

  • 因為觀眾發現她的琴弓已停止移動甚至脫手，但現場仍持續傳出琴聲，出現聲畫不同步情況，因此被懷疑並非實際演奏。

  • 多數網友認為她是演員，短時間內學會小提琴不容易，舞台重點在整體氛圍與視覺效果，因此反而稱讚她的造型與呈現，還延伸出不少玩笑梗。

  • 除了假拉爭議外，舞台整體青春歡樂的效果、范瑋琪與黃燦燦的表現，以及872票是否偏低，都成為觀眾熱議焦點。

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