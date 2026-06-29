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方媛上綜藝挨轟情商低 郭富城護妻：無論她做什麼都支持

娛樂新聞組／綜合報導
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郭富城（左）暖心喊話，無論方媛（右）做什麼，他都會支持。(取材自微博)
郭富城（左）暖心喊話，無論方媛（右）做什麼，他都會支持。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：方媛首度固定參與真人秀，卻因分房要求引發爭議。
  • 重點二：網友批評她想住男生宿舍單人房，認為其表現情商偏低。
  • 重點三：郭富城公開力挺妻子，表示是自己鼓勵她參加節目並全力支持。

香港天王郭富城的妻子方媛近期首度以固定班底身分參與真人秀綜藝「五十公里桃花塢6」，沒想到節目播出後便因分房安排掀起熱議。面對妻子遭受外界批評，郭富城近日首度公開回應，不僅坦言是自己鼓勵方媛參加節目，更暖心表示，「無論她做什麼，我都會支持」。一番話也再次掀起網友討論。

方媛首次加盟真人秀綜藝，就因住宿分配成為焦點。她表示自己作息較晚、睡眠淺，擔心整理行李會影響室友，因此希望入住男生區域唯一附有獨立衛浴的單人房。不過，由於該房間位於男生宿舍，若由她入住，其餘男嘉賓就得共用一間公共衛浴，引發不少網友批評她「自私」、「情商低」。

事後，方媛曾在微博發文談及女生應有「配得感」，寫下「善良不必委屈自己，懂事也不必勉強硬撐」，並認為節目組住宿配置本身就有問題，不過該篇貼文不久後便刪除，爭議仍持續延燒。

近日，郭富城出席活動時，首次回應外界質疑。他透露，方媛收到節目邀請後，曾詢問他的意見，而他一直鼓勵妻子勇敢嘗試，「她不是藝人，參加真人秀對她來說本來就是挑戰。」他希望方媛能藉此體驗藝人工作的辛苦，也多累積不同的人生經歷，不要一直只待在家裡照顧孩子。

郭富城表示，每位藝人一路走來都不容易，希望妻子透過節目有所成長，也再次向外界表態，「無論她做任何事，我都非常支持。」

郭富城沒有正面替妻子辯解節目中的每個爭議，而是選擇以理解與支持的態度陪伴她，讓不少網友大讚是「高情商護妻」。有人更想起他今年陪方媛返家奔喪，全程低調陪伴、跪地行禮的舉動，認為他一直都是用行動支持妻子。

精華 FAQ

  • 她首次以固定班底參與《五十公里桃花塢6》，卻因希望入住男生區域的獨立單人房而引發爭議，部分網友認為她考量自己多於他人。

  • 外界主要批評她提出入住男生宿舍單人房的要求，認為會讓男嘉賓共用衛浴不太公平；她事後發文談配得感又刪文，也讓話題升溫。

  • 郭富城表示是自己鼓勵方媛參加節目，因為她不是藝人，參與真人秀本就是挑戰；他也強調希望她成長，並稱無論做什麼都支持她。

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