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王菲現身謝霆鋒個唱 「苟師」孫浩成VIP貴客

娛樂新聞組／綜合報導
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孫浩(前排左)曬出包廂大合照。(取材自微博)
孫浩(前排左)曬出包廂大合照。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝霆鋒西安演唱會上，王菲現身VIP包廂成焦點。
  • 重點二：孫浩受王菲邀請觀演，曬合照引發熱搜與討論。
  • 重點三：孫浩與王菲交情近三十年，兩人友情再度成話題。

香港樂壇天王謝霆鋒近日在西安舉辦演唱會，吸引大批歌迷朝聖，而台下VIP包廂意外成為全場焦點。憑藉熱播劇「主角」中「苟師」一角翻紅的演員孫浩，當晚受好友王菲邀請一同觀演，之後曬出包廂大合照，意外掀起熱議，也讓「主角」男星陪王菲看謝霆鋒演唱會登上熱搜。

這趟觀演行程其實早有「洩密」跡象。日前孫浩出席綜藝節目媒體見面會時，主持人李維嘉現場連線身在西安的他，笑著追問是否受到「那個誰」邀請去看演唱會。面對眾人起鬨，孫浩先是露出靦腆笑容，隨後大方點頭承認，讓現場瞬間沸騰，也提前曝光這場驚喜聚會。

演唱會當晚，謝霆鋒火力全開演唱多首經典歌曲，當唱到動情處時，更對著台下說出一句「我看到你了」，被外界認為是在向王菲隔空示愛，掀起全場尖叫。不過，另一位備受矚目的主角，則是因「主角」人氣攀升的孫浩。

事實上，孫浩與王菲相識於1998年，兩人交情已近30年。先前孫浩主演電視劇「主角」時，更親自邀請王菲為戲劇零酬勞獻唱主題曲，展現深厚情誼。這次王菲邀請孫浩一起欣賞謝霆鋒演唱會，也被外界視為多年友情的延續。

演唱會結束後，孫浩在社群平台分享包廂合照，並寫下「謝師，苟師給你加油來咧」，替謝霆鋒加油打氣，既宣傳了「主角」，也逗樂不少網友。照片中，56歲的王菲依舊氣質出眾，同行的演員翟子路也開心曬出與王菲合照，被粉絲笑稱「跟著孫浩成功追星」。

不少網友也留言表示，「『主角』真的讓孫浩又火了一把」、「原來孫浩和王菲是幾十年的老朋友」、「這人脈太強了」、「苟師竟然坐在天后旁邊」，讓這場演唱會除了謝霆鋒與王菲同框話題外，也意外成為「主角」熱度延燒的另一波焦點。

翟子路(右)開心曬出與王菲合照。(取材自微博)
翟子路(右)開心曬出與王菲合照。(取材自微博)

謝霆鋒疑似向台下的王菲隔空示愛。(取材自微博)
謝霆鋒疑似向台下的王菲隔空示愛。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最大焦點並非只有謝霆鋒的表演，而是王菲現身VIP包廂與孫浩同場觀演。兩人合照曝光後，迅速引發網友熱議，成為整場演唱會的話題核心。

  • 因為他受王菲邀請到場，並在演唱會後公開包廂合照，還替謝霆鋒打氣。加上他憑《主角》翻紅，讓外界把這次觀演視為人氣延燒的新焦點。

  • 文章指出孫浩與王菲相識於1998年，交情已近30年。過去孫浩拍戲時還曾邀王菲零酬勞獻唱主題曲，顯示兩人多年來一直維持深厚友誼。

香港 王菲 謝霆鋒

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