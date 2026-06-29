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「浪姐」劇本早就寫好？蕭薔1句話網友讚：真敢講

娛樂新聞組／綜合報導
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蕭薔發表感言時，一度脫口說成「謝謝劇組」。(取材自微博)
蕭薔發表感言時，一度脫口說成「謝謝劇組」。(取材自微博)

選秀綜藝「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）日前迎來總決賽，最終由台灣歌手曾沛慈奪下總冠軍，而57歲的「台灣第一美女」蕭薔則以第7名成功出道，成為本屆年紀最大的成團姐姐。不過，比起結果，蕭薔在台上的一段感言意外掀起熱議，不少網友解讀，她疑似話中有話，暗諷節目組「劇本早已安排好」。

蕭薔發表感言時，先向節目團隊致謝，卻一度脫口說成「謝謝乘風的劇組」，隨後立即改口為「節目組」。她接著表示，節目組「永遠有超過1000名工作人員，那麼專業地守護我們、保護我們，同時給我們最好的訓練，把我們當作人才看待」。

短短幾句話隨即引發網友熱烈討論，尤其「劇組」一詞，以及「永遠有1000多名工作人員」說法，被不少人認為耐人尋味。有網友聯想到近來節目頻傳「做票」、「劇本」等質疑，認為蕭薔疑似藉著口誤暗示真人秀其實早有安排，也有人猜測她口中的1000多名工作人員，是在影射每場公演的現場觀眾。

不少網友留言表示，「女王真的很敢說」、「工作人員永遠1000+，意思大家都懂」、「全劇本、全自動做票」、「還得是薔姐，不露痕跡就把真話說出來了」。但也有觀眾認為外界過度解讀，認為只是感言時一時口誤，「不必什麼都聯想成暗諷」。

事實上，蕭薔曾透露，參加「乘風」的最大目的並非爭取名次，而是希望透過節目提高曝光度，替自己創立的「珍世美學」慈善基金會募集更多善款，因此從決定參賽的第一天起，便承諾將節目所得全數捐出。據悉，蕭薔創立的「珍世美學」基金會至今已成立30年。

精華 FAQ

  • 她在最終總決賽拿下第七名，順利成團出道，並成為本屆年紀最大的成團姐姐。相較於成績本身，外界更關注她台上感言所引起的爭議與討論。

  • 因為她先脫口說成「劇組」再改口，還提到節目組有超過1000名工作人員，讓部分網友聯想到近期關於做票、劇本的質疑，認為她可能在暗示節目早有安排。

  • 蕭薔表示自己參賽重點不在名次，而是希望增加曝光、替自創的珍世美學慈善基金會募集更多善款，並承諾把節目所得全數捐出，基金會至今已成立30年。

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