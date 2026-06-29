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積壓2年終於開播… 宋威龍、鞠婧禕「千香」空降奪冠卻口碑兩極

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古裝仙俠劇「千香」由宋威龍(左)、鞠婧禕主演。(取材自微博)
古裝仙俠劇「千香」由宋威龍(左)、鞠婧禕主演。(取材自微博)

由宋威龍、鞠婧禕主演的古裝仙俠劇「千香」近日在「零宣傳」情況下空降播出。這部拍攝完成超過兩年的積壓劇，開播僅1小時站內熱度便突破6000，短時間內更衝上貓眼劇集熱度總榜TOP1。不過，伴隨著亮眼的收視與討論度，「千香」評價也呈現兩極化，不少網友直言「優缺點都很明顯」。

「千香」改編自知名作家十四郎的小說「千香引」，故事以仙妖魔三界紛爭為背景，講述身世成謎的雷修遠（宋威龍飾）與姜黎非（鞠婧禕飾）因緣際會進入雛鳳書院修行，從最初互看不順眼、處處針鋒相對，到歷經重重考驗後逐漸建立信任，攜手踏上修仙之路，並一步步揭開彼此身世與三界祕密。

從目前播出的內容來看，前四集節奏相當緊湊，沒有過多冗長鋪陳，男女主角迅速完成相識、入學、試煉等重要劇情，並穿插不少輕鬆幽默的互動，讓整體觀感相當流暢。不少觀眾認為，「千香」的畫面質感並未因拍攝時間較早而顯得過時，劇組耗時半年打造的特效場景頗具誠意。

然而，最具爭議的仍是男女主角的演出。鞠婧禕飾演的姜黎非獲不少粉絲力挺，認為她成功詮釋角色古靈精怪、堅韌樂觀的一面，加上劇中多達70套非遺工藝打造的古裝造型，從髮飾、服裝到妝容皆隨角色成長有所變化，展現不同層次的美感，讓不少觀眾大讚是她近年最具質感的一次古裝演出。

但也有不少網友指出，鞠婧禕仍延續過去招牌的「半永久妝容」，無論飾演什麼角色，妝髮和表演方式都相當相似，缺乏新鮮感，甚至直言「看起來還是同一個角色」。

至於男主宋威龍則憑藉優越外型再度吸引不少粉絲關注，不少人認為他在劇中的古裝扮相十分俊朗，武打戲乾淨俐落，眼神戲也比以往成熟許多，成功撐起角色氣場。不過，也有觀眾認為他與鞠婧禕之間的CP感略顯不足。

除了演員表現之外，劇情改編也引發原著粉熱議。小說中，女主角姜黎非原本設定為擁有罕見「全靈根」修仙天才，是故事重要伏筆之一，但劇中卻大幅修改設定，將她改成「沒有靈根」的普通人，再透過後續劇情展開逆襲，讓不少原著讀者直呼「魔改過頭」。

精華 FAQ

  • 因為劇集積壓兩年後突然開播，帶來話題性，加上主演知名度高、前幾集節奏明快，迅速吸引觀眾追看並引發大量討論。

  • 鞠婧禕被稱讚能演出古靈精怪與堅韌感，但也被批妝容固定；宋威龍外型與武打受肯定，卻有人認為兩人CP感不夠強。

  • 原著中女主是罕見的全靈根天才，但劇版改成沒有靈根的普通人，再走逆襲路線，讓不少讀者認為核心設定被大幅修改。

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