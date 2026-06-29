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5個月辛苦成泡影？「莫離」男主丞磊「最後5集只演15分鐘」惹怒粉絲

娛樂新聞組／即時報導
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丞磊在古裝劇「莫離」中飾演男主角「墨修堯」。(取材自微博)
丞磊在古裝劇「莫離」中飾演男主角「墨修堯」。(取材自微博)

古裝劇「莫離」日前迎來大結局，由丞磊飾演的男主角「墨修堯」被網友發現，在收官階段戲分遭到大幅刪減，相關話題「丞磊莫離最後5集集均3分鐘戲分」迅速衝上熱搜，引發大批劇迷與粉絲不滿，質疑劇方剪輯失衡，讓男主角淪為「最慘工具人」。

根據網友逐格掐表統計，「莫離」最後5集約200多分鐘內容中，身為男主的丞磊總出場時間竟只有約15分鐘，平均每集只有3分鐘，最少的一集甚至不到2分鐘。許多觀眾直呼「完全不像男主角該有的待遇」。

最讓粉絲無法接受的是，大結局中男主與反派的最終決戰，原本被視為全劇最大高潮，成片卻只留下短短5秒畫面；反觀女主角與男二的回憶戲卻長達5分鐘，鮮明對比讓不少人直言「這哪是男主，根本是客串」、「宣傳時拿男主吸粉，播出後卻直接消失」，更有網友批評劇方「騙拍、騙宣」。

對此，不少網友留言表示，「丞磊拍了五個月，最後只剩15分鐘，太離譜了」、「第一次看到男主角最後幾集像背景板」、「辛苦拍的戲全被剪掉，真的心疼演員」。也有不少粉絲認為，丞磊即使鏡頭有限，仍靠眼神與情緒撐起角色層次，「每一秒都是有效演技」、「戲分少反而更看出演技」。

據了解，丞磊為拍攝「莫離」投入近5個月時間，不僅在近40度高溫下穿著厚重盔甲完成拍攝，多場戰場廝殺、吊鋼絲及高難度武打戲也親自上陣，付出大量心力。

不過，也有部分觀眾持不同看法，認為「莫離」本身就是偏向大女主視角的作品，結局還需交代多條支線與配角命運，因此壓縮男主戲份或許是剪輯節奏上的取捨。有網友表示，「雖然戲分真的太少，但整體劇情還算完整」、「不一定是刻意針對演員，也可能是播出篇幅受限」。截至目前為止，「莫離」劇方尚未針對剪輯爭議做出正式回應。

精華 FAQ

  • 爭議在於他飾演的男主墨修堯在最後五集被大幅刪戲，總出場僅約十五分鐘，連終極對決也只剩幾秒，讓粉絲質疑劇方宣傳與正片內容不符。

  • 因為丞磊投入近五個月拍攝，還頂著高溫、盔甲與武打戲親自上陣，成片卻幾乎被剪成背景板，讓支持者覺得辛苦付出被浪費。

  • 另一派觀眾認為《莫離》原本就偏大女主視角，結局需交代支線與配角命運，因此壓縮男主戲分可能是篇幅與節奏上的調整，不一定是針對演員。

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