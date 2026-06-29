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楊紫封后李現竟沒祝賀？ 網瘋猜「16年友情生變」 真相大逆轉…

娛樂新聞組／即時報導
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網友敲碗李現與楊紫能再度合作。(取材自微博)
網友敲碗李現與楊紫能再度合作。(取材自微博)

大陸女星楊紫日前憑藉電視劇「生命樹」中「白菊」一角，榮獲第31屆白玉蘭獎最佳女主角，圈內好友劉濤、馬思純、袁弘等人紛紛透過微博公開送上祝福。不過，與楊紫合作「親愛的，熱愛的」、相識16年的好友李現，卻始終未在微博發文祝賀，意外掀起網友熱烈討論，「李現沒發文祝賀楊紫」甚至一度登上熱搜。

不少網友猜測，兩人是否因近年各自忙於事業，昔日深厚友情已悄悄生變，甚至有人質疑「16年友誼是不是淡了」、「別人都發了，怎麼只有李現沒有動靜」。由於兩人多年來一直是演藝圈公認的好友，李現的「沉默」自然引發外界無限聯想。

然而，隨著更多細節曝光，輿論風向逐漸逆轉。據悉，李現其實早已私下向楊紫表達祝賀。楊紫受訪時曾透露，李現在得知她獲獎後，第一時間便透過私訊送上祝福，還笑著對她說，「妳終於爭口氣了」。一句熟人間才會有的玩笑話，也被不少粉絲認為比公開發文更顯真實。

此外，粉絲也解釋，李現日前剛結束世界盃相關活動返國，還沒調整時差便立刻投入新劇「霧裡青」拍攝，連續趕拍夜戲，行程相當緊湊，因此未能第一時間在社群平台公開發文。

事實上，回顧兩人多年互動，不少網友認為，李現對楊紫的支持從來不是靠一則微博證明。先前「生命樹」播出時，李現便曾自費包場支持好友新作，也曾在楊紫赴高原拍戲期間給予關心；兩人更連續8年互相卡點送生日祝福，早已建立深厚情誼。

隨著事件持續發酵，網路上的聲音也逐漸轉為理性，不少人留言表示，「有一種祝福叫微信」、「真正的朋友不需要天天公開營業」、「私下祝賀比發微博更有誠意」。也有粉絲笑稱，兩人如今都在各自領域發光發熱，「一個拿下白玉蘭視后，一個站上世界盃舞台，在不同賽道頂峰相見，就是最好的答案。」

此外，也有不少粉絲藉著這波熱度，敲碗李現與楊紫能再度合作，直呼「三搭趕緊安排起來」。

精華 FAQ

  • 外界原先以為兩人友情生變，但後來粉絲指出，李現其實早已私訊祝賀楊紫，只是當時忙於世界盃相關活動返國，又立刻投入新劇拍攝，才沒第一時間發文。

  • 因為楊紫獲得白玉蘭視后後，許多圈內好友都在微博公開祝福，唯獨李現沒有發聲，立刻被放大解讀，甚至衍生出16年友誼是否生變的討論。

  • 文章提到李現曾自費包場支持《生命樹》，也關心楊紫高原拍戲狀況，兩人還連續8年互相卡點送生日祝福，顯示他們的情誼主要在私下維持。

楊紫 李現 劉濤

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