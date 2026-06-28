乘風總決賽／李小冉「假拉小提琴」 網友為何沒罵反誇？

李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（取材自微博 )

「乘風2026」總決賽日前播出，李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。相關話題登上熱搜，不過多數網友不僅未批評，反而誇上了，將焦點轉向舞台氛圍與表演效果，並以玩梗方式回應。

綜合媒體報導，李小冉當晚在「遠走高飛」舞台加入小提琴演奏環節，表演過程中，有觀眾指出，她的琴弓已停止移動，但伴奏聲音並未同步停止，形成聲畫不同步的情況。部分網友也從持弓姿勢等細節判斷，認為該段演奏並非實際演奏。

有觀眾指出，同台樂手使用的部分樂器並未連接音響設備，較像舞台表演設計的一部分。相關討論認為，李小冉並未曾表示自己具備小提琴演奏能力，也沒有將演奏作為表演主打。

事件曝光後，網路討論迅速轉向調侃。許多網友認為，短時間內要掌握小提琴演奏並不容易，李小冉作為演員，舞台上的樂器更多是配合整體效果，因此不必過度要求。

有網友留言表示：「美就完事了，主打一個氛圍。」也有人說，自己觀看表演時並未注意到是假拉，而是被舞台呈現與整體氣氛吸引。

「假拉」一詞也被網友延伸成玩笑用語，出現「熱拉」、「激情熱拉」等說法。有評論寫道：「管她真拉假拉，我冉激情熱拉。」也有人調侃：「點進去前我以為是說她是假拉拉。」

此次表演來自王濛團的「遠走高飛」舞台，合作陣容包括范瑋琪、李小冉、烏蘭圖雅、黃燦燦等。部分觀眾認為，該舞台整體呈現青春、歡樂的氛圍，范瑋琪演唱、黃燦燦Rap表現也受到討論。

該舞台最終獲得872票，有觀眾認為分數偏低，認為整體效果應有更高票數。李小冉的造型與舞台表現也成為討論焦點，有網友表示，她在舞台上的視覺呈現吸引目光。

不過，也有少數觀點認為，「乘風2026」強調舞台競技，若使用假演奏，可能涉及表演真實性的問題，影響競賽公平性。

李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（視頻截圖 )