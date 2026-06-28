我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史坦普維持美國AA+信評 稱經濟韌性支撐穩健財政收入

紐約地鐵逃票首季逮3188人 9成有色人種 曼達尼被批執法有顏色

乘風總決賽／李小冉「假拉小提琴」 網友為何沒罵反誇？

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴...
李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（取材自微博 )

「乘風2026」總決賽日前播出，李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。相關話題登上熱搜，不過多數網友不僅未批評，反而誇上了，將焦點轉向舞台氛圍與表演效果，並以玩梗方式回應。

綜合媒體報導，李小冉當晚在「遠走高飛」舞台加入小提琴演奏環節，表演過程中，有觀眾指出，她的琴弓已停止移動，但伴奏聲音並未同步停止，形成聲畫不同步的情況。部分網友也從持弓姿勢等細節判斷，認為該段演奏並非實際演奏。

有觀眾指出，同台樂手使用的部分樂器並未連接音響設備，較像舞台表演設計的一部分。相關討論認為，李小冉並未曾表示自己具備小提琴演奏能力，也沒有將演奏作為表演主打。

事件曝光後，網路討論迅速轉向調侃。許多網友認為，短時間內要掌握小提琴演奏並不容易，李小冉作為演員，舞台上的樂器更多是配合整體效果，因此不必過度要求。

有網友留言表示：「美就完事了，主打一個氛圍。」也有人說，自己觀看表演時並未注意到是假拉，而是被舞台呈現與整體氣氛吸引。

「假拉」一詞也被網友延伸成玩笑用語，出現「熱拉」、「激情熱拉」等說法。有評論寫道：「管她真拉假拉，我冉激情熱拉。」也有人調侃：「點進去前我以為是說她是假拉拉。」

此次表演來自王濛團的「遠走高飛」舞台，合作陣容包括范瑋琪、李小冉、烏蘭圖雅、黃燦燦等。部分觀眾認為，該舞台整體呈現青春、歡樂的氛圍，范瑋琪演唱、黃燦燦Rap表現也受到討論。

該舞台最終獲得872票，有觀眾認為分數偏低，認為整體效果應有更高票數。李小冉的造型與舞台表現也成為討論焦點，有網友表示，她在舞台上的視覺呈現吸引目光。

不過，也有少數觀點認為，「乘風2026」強調舞台競技，若使用假演奏，可能涉及表演真實性的問題，影響競賽公平性。

李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴...
李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（視頻截圖 )

精華 FAQ

  • 她在「遠走高飛」舞台演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓已停下甚至脫手，但現場琴聲仍持續，形成聲畫不同步，因此被質疑並非真實演奏。

  • 不少網友認為，她不是以小提琴演奏為主打，舞台更重視整體效果與氣氛；加上演員短時間學琴不易，因此大家把焦點轉向視覺呈現與表演感染力。

  • 同台的范瑋琪、黃燦燦等表現也被提到，整體舞台被形容青春歡樂；但也有少數意見認為若屬競技性節目，假演奏可能影響真實性與評分公平。

上一則

李連杰罕談與前妻、2女兒關係 「給她們買房留了錢」

延伸閱讀

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
陳凱琳、王濛被大批網友「嗑CP」 這留言讓鄭嘉穎破防了

陳凱琳、王濛被大批網友「嗑CP」 這留言讓鄭嘉穎破防了
抄襲還是致敬？單依純舞台設計 被指複製安室奈美惠MV

抄襲還是致敬？單依純舞台設計 被指複製安室奈美惠MV
中華大鼓變日本太鼓 朱一龍代言lululemon活動挨轟

中華大鼓變日本太鼓 朱一龍代言lululemon活動挨轟

熱門新聞

6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10

超人氣

更多 >
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷