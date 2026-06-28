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黎耀祥「江湖見」化身店小二 創「柴九十八式」斟茶

娛樂新聞組／綜合報導
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黎耀祥一時技癢自創招式斟茶。（取材自TVB）
黎耀祥一時技癢自創招式斟茶。（取材自TVB）

AI摘要

文章摘要整理：

黎耀祥與麥長青主持的《江湖見》第二季開播，沿黃河長江走訪景點並邀請多位經典角色演員作客，首集更在成都茶樓體驗斟茶、採耳與人民公園趣事。

香港藝人黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）去年攜手主持香港無線電視（TVB）的旅遊節目「江湖見」大受歡迎，「豬八戒」和「沙僧」兩師兄弟的合體更掀起網民集體回憶。新一輯合共20集的「江湖見」載譽歸來，29日開播。

香港文匯報報導，這次兩師兄弟將沿著黃河長江一帶，繼續尋找金庸筆下的錦繡山河，並會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，帶領觀眾遊覽多個非熱門旅遊景點。「江湖見」第二季還加入嘉賓訪談環節，陣容強勁，有「俏黃蓉」米雪、「令狐大俠」呂頌賢及「虛竹和尚」樊少皇，還有「西遊記（貳）」的「孫悟空」陳浩民，三師兄弟孫悟空、豬八戒及沙僧在螢光幕前久違合體，絕對是最令人期待的畫面。

祥哥與麥包在首播一集將暢遊四川成都人民公園、杜甫草堂及青城山等。兩人先在「江湖百曉生」陳志華帶領下，體驗當地充滿江湖氣息的茶樓。茶樓最大特色，是「店小二」身懷絕技，大耍「降龍十八式」為客人斟茶。祥哥見狀一時技癢，即場自創「柴九十八式」斟茶。

該茶樓還有一種意想不到的服務，就是採耳，祥哥邊享受服務邊自爆夫妻恩愛日常：「我找老婆幫我採耳。」之後三人遊覽了被喻為「情報中心」的人民公園，祥哥見到掛滿四周的男生個人介紹通告後，即笑言是「江湖配對計畫」。

精華 FAQ

  • 新一輯以黃河、長江一帶為主軸，尋找金庸筆下山河景致，也追尋文人墨客詩詞足跡，並帶觀眾遊覽多個非熱門旅遊景點，兼具文化與旅遊特色。

  • 節目加入嘉賓訪談環節，邀來米雪、呂頌賢、樊少皇及陳浩民等人。當中《西遊記（貳）》三師兄弟久違同框，更成為觀眾最期待的畫面之一。

  • 首集三人到成都茶樓，見店小二以功夫式斟茶，黎耀祥即興自創「柴九十八式」回應；之後又體驗採耳，還在人民公園看到徵友通告，笑稱像江湖配對。

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