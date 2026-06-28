白玉蘭新科視后暴哭後妝不崩 「楊紫粉底液」上熱搜

楊紫發表獲獎感言時暴哭，但臉上妝容始終完整。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫以《生命樹》奪下白玉蘭視后，領獎時哭到睫毛濕透卻妝容完整，帶動「楊紫粉底液」衝上熱搜，產品來源仍待官方確認。

大陸女星楊紫 憑「生命樹」斬獲第31屆上海電視節白玉蘭獎視后，上台領獎時，楊紫難掩激動熱淚盈眶，睫毛都被淚水打濕了，不僅睫毛眼妝沒暈，底妝更紋絲不動；即使高清近距離鏡頭拍攝下，楊紫的底妝依然沒有出現一絲斑駁、浮粉的情況，瞬間把「楊紫粉底液」送上熱搜，閱讀量超1億，全網求同款粉底液鏈接。目前，楊紫和品牌方都未對此回應，引得大批網友在線蹲守官宣。

據網友放大現場視頻，領獎時楊紫淚水不斷，但高清鏡頭下底妝清透完整，妝容完整服帖，既無斑駁也無暈染，一場哭不花的視后「抗淚封神」名場面，瞬間引發全網「扒同款」。大量網友在祝賀之餘紛紛在線求同款粉底液、睫毛膏、眼線筆等產品。許多用戶表示，夏天急需這種持妝力強的產品。化妝師「迷人老劉」被反覆點名，要求公布產品鏈接。

部分化妝師和美妝博主也加入討論稱，流淚不花妝的關鍵在於定妝手法和技術，化妝師用多款粉底混合調色，並搭配專業影視級產品的結果，而非單一粉底液。有分析猜測，可能是多品牌混搭訂製，或品牌正等待官宣時機。

也有觀點認為，楊紫自身皮膚底子好是重要基礎，她曾代言美容產品等，日常護膚到位，也是妝容服帖的重要原因，粉底液並非唯一因素。有網友猜測她打了很多遍定妝噴霧，還有網友整理出楊紫日常私用及白玉蘭可能用到的幾款粉底液，電商平台相關產品搜索也跟著爆了。

不過，楊紫本人、化妝師及任何品牌均未公開確認具體產品。話題下已有無關品牌借勢營銷，業內推測，此事若被認領，可能創造紅毯帶貨新紀錄。