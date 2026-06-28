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190公分68公斤 張凌赫自曝體脂8% 粉絲驚：太瘦了

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫身高190公分，體脂率低至驚人的8%。（取材自微博）
張凌赫身高190公分，體脂率低至驚人的8%。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫在節目公開190公分、68公斤與體脂8%的體檢數據後登上熱搜，粉絲心疼其過瘦，外界則反思演藝圈對極端纖瘦的審美壓力。

28歲的大陸當紅男星張凌赫，近年憑藉古裝劇「逐玉」再創人氣高峰。日前他在綜藝節目中大方公開最新體檢數據，透露身高190公分的他，體重卻僅有68公斤，體脂率更是低至驚人的8%，BMI指數已逼近健康體重的最低標準下限。

這組遠超普通人水平的極端數據在網路公開後，瞬間衝上熱搜榜。大量網友與粉絲看見數據後直呼太瘦了，紛紛表示心疼，形容他穿著寬鬆衣服時肩胛骨輪廓清晰可見，側面看過去簡直是「行走的骨架」，並紛紛留言督促他要好好吃飯。

不過，也有不少網友對其身材管理能力表示佩服，誇讚他是極致自律的代表，完美體態如同從漫畫裡走出來的角色。同時，這也引發了關於演藝圈審美的討論，有聲音指出190公分的身高配上如此輕的體重，視覺上近乎「紙片人」，反映出業界對「瘦」的極度苛求值得反思。

事實上，張凌赫透露這次的數據是為了貼合角色長期自律的結果。他過去在大學時期體重曾突破100公斤，後靠著強大毅力在4個月內成功減掉20公斤。入行後，他曾因長期過瘦導致低血糖，在片場兩次體力不支站不起來。

這種為了鏡頭而拚命追求極致纖瘦的現象，在演藝圈屢見不鮮。除了張凌赫外，女星宋祖兒就曾因高強度工作與節食，一度瘦到雙頰凹陷、鎖骨暴突，被粉絲喊話多吃點。明星們將自己逼到極限的敬業精神固然令人佩服，但過度纖瘦所帶來的健康隱憂，也更讓外界感到揪心。

精華 FAQ

  • 他透露自己身高190公分、體重68公斤，體脂率只有8%，BMI也逼近健康下限，因此數據一公開就迅速引發網路討論與熱搜關注。

  • 許多粉絲覺得他瘦得太誇張，直呼心疼，形容他像「行走的骨架」，並留言催他多吃點；也有人讚嘆他自律，但同時擔心健康狀況。

  • 因為張凌赫為了角色長期控制體重，曾因過瘦出現低血糖與片場站不起來等情況，顯示明星追求極瘦雖敬業，卻可能犧牲健康。

張凌赫

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