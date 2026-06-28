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李連杰罕談與前妻、2女兒關係 「給她們買房留了錢」

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李連杰在與小女兒的一次對話中說，利智給黃秋燕的女兒留出了足夠寬裕的錢，又分別在美...
李連杰在與小女兒的一次對話中說，利智給黃秋燕的女兒留出了足夠寬裕的錢，又分別在美國和中國給她們買了房子，就算她們一輩子不出去工作，日子也完全不用發愁。（視頻截圖）

功夫巨星李連杰有四個女兒，有關李連杰偏心與利智所生倆女兒的傳聞不斷。近日李連杰在一次與小女兒的對話中，罕見談及利智與前妻黃秋燕所生兩個女兒的關係，稱利智對她們視如己出，主動提出要照顧她們並為其支付上學的開支及生活花銷，還給她們留了足夠寬裕的錢，又分別在美國和中國大陸給她們買了房子，就算她們一輩子不出去工作，日子也完全不用發愁。

據網易報導，多年來，外界對李連杰與前妻黃秋燕所生兩個女兒之間的相處情況沒少議論，不少人認為，因為李連杰再婚，這兩個女兒就被忽略了，父女之間必定很疏遠。對此，李連杰從來沒有正面開口解釋過，而今年父親節，李連杰曬出了和四個女兒的合照，被解讀是對此傳言的一種回應。此外，他還和小女兒Jeda進行了一次對話，聊的正是關於前妻這兩個女兒的事。

對話中，Jeda直接問他，是如何一碗水端平對待四個女兒的。李連杰說，國內很多平台都討論過相關的話題，大多都覺得他和前妻的兩個女兒關係不好，但他從來懶得去回應。可實際情況並不像外人想的那樣，李連杰不僅稱與前妻女兒的感情一直很好，更罕見地公開了利智也把前妻的兩個女兒當成自己親生孩子來對待。

李連杰透露，與黃秋燕離婚、又和利智結婚之後，利智主動提出要照顧黃秋燕的兩個女兒，會支付她們上學的開支，包括生活裡的各項花銷，還讓李連杰不必掛心，利智和黃秋燕兩個女兒的關係一直非常親近。李連杰還說，他很支持利智這樣做，他希望利智能和前妻的女兒處得好，看到利智願意主動去照顧，他當然是全力支持。

李連杰還透露，利智給黃秋燕的女兒留出了足夠寬裕的錢，又分別在美國和中國大陸給她們買了房子，就算她們一輩子不出去工作，日子也完全不用發愁。李連杰覺得，這就是對四個女兒都能公平以待的一種體現。

後來黃秋燕的兩個女兒踏入社會工作，姊妹倆還盤算著把賺來的錢拿去孝敬李連杰和利智，但利智婉拒了這份心意，說不需要她們的錢，只盼她們能把自己照顧好，而且這些錢更應該拿去孝順黃秋燕。

他還提到，每一年黃秋燕的兩個女兒要麼飛到新加坡來團聚，要麼就是李連杰一家前往美國，因此四個女兒之間的 姊妹情也非常深厚。對此，Jeda在對話中沒否認，說兩個同父異母的姊姊對自己特別好，大家湊在一塊兒打牌、搓麻將，感情很融洽。

有網友認為，李連杰說明這些事，是想表達前妻的女兒和現任妻子利智的感情很好，不存在外界所猜測的關係惡劣，相反，他們之間一直有來有往，也等於是替利智做了澄清。

精華 FAQ

  • 他主要回應外界對自己與前妻黃秋燕兩個女兒疏遠的傳聞，並說明利智一直主動照顧兩名繼女，家庭互動其實相當緊密。

  • 李連杰表示，利智不僅負責她們的學費與生活開銷，還替她們留了寬裕資金，並在美國及中國大陸各買了房子，生活無虞。

  • 文章指出，四個女兒經常在新加坡或美國團聚，平時也會一起打牌、搓麻將；Jeda更說兩位姊姊對自己很好，姊妹感情非常融洽。

李連杰

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