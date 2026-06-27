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戲說從頭／李一桐「雲秀行」拉二胡 「魔音」讓曾舜晞頻笑場

記者趙大智／綜合報導
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李一桐（右）與曾舜晞CP感滿點。（取材自微博）
李一桐（右）與曾舜晞CP感滿點。（取材自微博）

古裝劇「雲秀行」以先婚後愛、權謀鬥爭及三角戀情掀起話題，李一桐、曾舜晞從政治聯姻一路發展成雙向奔赴，劇中的餵藥吻、離別吻成為劇迷熱議名場面；鄧為則以亦正亦邪的「瘋批」角色加入修羅場，讓曾舜晞頻頻上演花式吃醋戲碼。戲外受訪時，李一桐更自爆拉二胡拉到變「魔音」，害曾舜晞笑場連連，兩人直呼全靠演員信念感才拍完。

劇中李一桐飾演出身名門卻家道中落的「范雲」，因使命嫁給外界眼中的草包城主「齊崢」（曾舜晞飾），卻發現對方其實深藏不露，兩人在攜手改革九城的過程中日久生情。不過，鄧為飾演的神秘商人「樓啟炎」介入後，也讓這段感情增添更多變數。

齊崢從一開始刻意偽裝自己，到後來默默守護范雲，不僅在她重傷昏迷時深情嘴對嘴餵藥，更為了成全她的理想，忍痛答應和離並獻上離別一吻，兩場吻戲都成為劇迷津津樂道的高光橋段。

戲外花絮同樣逗趣。李一桐透露，劇組雖安排老師教她拉二胡，但實際拉出的聲音和想像差很大。有場戲她必須演奏二胡安慰曾舜晞，沒想到才一拉，對方就忍不住笑場，最後連她自己也破功，劇組只好現場播放鋼琴曲蓋過二胡聲，她笑說：「那場戲完全是靠演員的信念感撐過去。」

此外，曾以「長相思」走紅的鄧為，這次一人分飾溫潤公子「鄭適」及神秘人物「樓啟炎」，一方面以狠辣手段替范雲出氣，一方面又深情告白，憑藉瘋批魅力圈粉無數。面對情敵步步進逼，曾舜晞飾演的齊崢也醋勁大發，不但故意在對方面前親吻范雲宣示主權，還因她與別人稍有肢體接觸就吃醋。曾舜晞苦笑說：「別提了！好丟人，在這部劇裡我必須給大家表演五花八門的吃醋，真的是太難了。」

精華 FAQ

  • 劇情以先婚後愛為主軸，結合政治聯姻、權謀鬥爭與三角戀，描寫范雲與齊崢從互相試探到攜手改革，感情逐步升溫的過程。

  • 最受討論的是齊崢在范雲重傷昏迷時的嘴對嘴餵藥吻，以及為成全她理想而和離後獻上的離別吻，兩段都被視為情感爆發點。

  • 李一桐透露自己雖受過二胡指導，實際拉出來卻像魔音，曾舜晞一聽就笑場，最後連她也破功，只能靠現場鋼琴聲遮掩拍完。

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