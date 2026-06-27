我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

微短劇出頭天 「家裡家外」、「盛夏芬德拉」…6劇挺進白玉蘭

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聚焦80年代川渝重組家庭故事的「家裡家外」，獲獎無數。(取材自微博)
聚焦80年代川渝重組家庭故事的「家裡家外」，獲獎無數。(取材自微博)

微短劇正式「坐上主桌」，迎來行業發展的重大里程碑。第31屆上海電視節白玉蘭論壇上，主流獎項首次大規模集中認可微短劇創作，正式頒發「年度優秀微短劇」榮譽。本次共有六部話題與口碑雙贏的佳作脫穎而出，宣告微短劇已正式從過去的「流量賽道」邁向「品質賽道」。

本屆白玉蘭獎緊跟影視科技與大眾審美趨勢，首次依據橫豎屏形態將優秀微短劇分為兩大類評選。在豎屏短劇方面，由王道鐵、孫藝燃主演的「家裡家外」聚焦80年代川渝重組家庭的柴米油鹽，全系列全網傳播量已突破百億，至今累計斬獲50個權威獎項，成為名副其實的「短劇之光」；講述90年代東北下崗潮背景下煙火愛情 的「閃婚玫瑰」，以及打破傳統豪門聯姻套路、主打「尊重式療癒」婚戀觀的「盛夏芬德拉」也雙雙上榜。

值得一提的是，青年演員郭宇欣憑藉在「閃婚玫瑰」與「盛夏芬德拉」兩部風格反差極大的爆款作品中的精湛演技，成為本次備受矚目的焦點。

橫屏短劇方面同樣亮點滿滿，獲獎作品的製作標準直逼傳統長劇。其中「奇蹟」匯聚了胡歌、白宇、雷佳音、宋佳等一線群星陣容，以單元劇形式深情致敬深圳建設者；「唐詭奇譚」由楊旭文、楊志剛主演，成功延續古裝懸疑熱門IP的生命力；而由秦俊杰、萬茜主演的「朱雀堂」則深耕人性懸疑，展現了極高的視聽質感。

精華 FAQ

  • 最大意義在於主流獎項首次大規模認可微短劇創作，並正式頒發年度優秀微短劇榮譽，代表這類內容已被視為可與傳統影視競逐品質的正式門類。

  • 豎屏短劇方面，包括聚焦川渝重組家庭的「家裡家外」、描寫東北下崗潮背景愛情的「閃婚玫瑰」，以及主打尊重式婚戀觀的「盛夏芬德拉」等作品獲選。

  • 橫屏短劇的獲獎作品在製作上更接近傳統長劇，像「奇蹟」以群星陣容致敬深圳建設者，「唐詭奇譚」延續熱門IP生命力，「朱雀堂」則強調人性懸疑與視聽質感。

胡歌

上一則

連晨翔心疼老婆劉品言 不學大谷翔平連生二胎

下一則

52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來

延伸閱讀

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言
孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」
楊冪無緣白玉蘭視后 粉絲重新定義「陪跑」…意外成最暖情話

楊冪無緣白玉蘭視后 粉絲重新定義「陪跑」…意外成最暖情話
「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

熱門新聞

吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年。（圖／寶格麗提供）

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

2026-06-25 01:32
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言