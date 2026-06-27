微短劇出頭天 「家裡家外」、「盛夏芬德拉」…6劇挺進白玉蘭
微短劇正式「坐上主桌」，迎來行業發展的重大里程碑。第31屆上海電視節白玉蘭論壇上，主流獎項首次大規模集中認可微短劇創作，正式頒發「年度優秀微短劇」榮譽。本次共有六部話題與口碑雙贏的佳作脫穎而出，宣告微短劇已正式從過去的「流量賽道」邁向「品質賽道」。
本屆白玉蘭獎緊跟影視科技與大眾審美趨勢，首次依據橫豎屏形態將優秀微短劇分為兩大類評選。在豎屏短劇方面，由王道鐵、孫藝燃主演的「家裡家外」聚焦80年代川渝重組家庭的柴米油鹽，全系列全網傳播量已突破百億，至今累計斬獲50個權威獎項，成為名副其實的「短劇之光」；講述90年代東北下崗潮背景下煙火愛情 的「閃婚玫瑰」，以及打破傳統豪門聯姻套路、主打「尊重式療癒」婚戀觀的「盛夏芬德拉」也雙雙上榜。
值得一提的是，青年演員郭宇欣憑藉在「閃婚玫瑰」與「盛夏芬德拉」兩部風格反差極大的爆款作品中的精湛演技，成為本次備受矚目的焦點。
橫屏短劇方面同樣亮點滿滿，獲獎作品的製作標準直逼傳統長劇。其中「奇蹟」匯聚了胡歌、白宇、雷佳音、宋佳等一線群星陣容，以單元劇形式深情致敬深圳建設者；「唐詭奇譚」由楊旭文、楊志剛主演，成功延續古裝懸疑熱門IP的生命力；而由秦俊杰、萬茜主演的「朱雀堂」則深耕人性懸疑，展現了極高的視聽質感。
最大意義在於主流獎項首次大規模認可微短劇創作，並正式頒發年度優秀微短劇榮譽，代表這類內容已被視為可與傳統影視競逐品質的正式門類。 豎屏短劇方面，包括聚焦川渝重組家庭的「家裡家外」、描寫東北下崗潮背景愛情的「閃婚玫瑰」，以及主打尊重式婚戀觀的「盛夏芬德拉」等作品獲選。 橫屏短劇的獲獎作品在製作上更接近傳統長劇，像「奇蹟」以群星陣容致敬深圳建設者，「唐詭奇譚」延續熱門IP生命力，「朱雀堂」則強調人性懸疑與視聽質感。
精華 FAQ
最大意義在於主流獎項首次大規模認可微短劇創作，並正式頒發年度優秀微短劇榮譽，代表這類內容已被視為可與傳統影視競逐品質的正式門類。
豎屏短劇方面，包括聚焦川渝重組家庭的「家裡家外」、描寫東北下崗潮背景愛情的「閃婚玫瑰」，以及主打尊重式婚戀觀的「盛夏芬德拉」等作品獲選。
橫屏短劇的獲獎作品在製作上更接近傳統長劇，像「奇蹟」以群星陣容致敬深圳建設者，「唐詭奇譚」延續熱門IP生命力，「朱雀堂」則強調人性懸疑與視聽質感。
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