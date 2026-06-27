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白玉蘭男女配角 戲骨董勇、遲蓬「教科書級演技」出線

娛樂新聞組 ／綜合報導
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董勇在「太平年」中飾演歷經四朝十帝的宰相「馮道」。(取材自微博)
董勇在「太平年」中飾演歷經四朝十帝的宰相「馮道」。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮26日舉行，歷史大劇「太平年」憑藉宏大格局與匠心製作，一舉斬獲「最佳中國電視劇」等重量級大獎，成為當晚最大贏家。而在劇中飾演亂世宰相的實力派演員董勇，也順利奪得最佳男配角獎；最佳女配角由老戲骨遲蓬憑藉在「生萬物」中的殿堂級演技拿下。

「太平年」以五代十國末期至北宋初年為背景，講述動盪亂世中尋求國家統一與海晏河清的宏大故事。該劇憑藉精湛的製作與深厚的歷史底蘊，在頒獎禮上橫掃多項大獎，成功登頂「最佳中國電視劇」寶座。業內人士評價，「太平年」不僅展現了中國歷史正劇的最高水準，更為影視市場樹立了新的品質標桿。

回顧三年前，董勇曾憑藉「繁花」中的「范總」入圍卻遺憾落選，當時他大方留下「咱們江湖再見」的豪言。時隔三年，他終於憑藉「太平年」中歷經四朝十帝的宰相「馮道」一角兌現承諾。董勇上台領獎時感慨：「這幾步路走了三年」。他將一個在動盪年代裡周旋求存的複雜人物刻畫得入木三分，接近文言文的台詞功底更備受業內盛讚。

有趣的是，董勇在感謝女兒時幽默調侃，「我知道你看直播是為了看他（張凌赫）」，讓一旁幫忙舉話筒的青年演員張凌赫當場害羞低頭，溫馨又搞笑的互動成為當晚全網最出圈的名場面。

另一方面，憑藉年代劇「生萬物」摘得最佳女配角的遲蓬，同樣收穫滿堂彩。她在劇中以近乎教科書級別的信念感與爆發力，將角色歷經滄桑卻堅韌不拔的生命力演繹得淋漓盡致。

遲蓬在台上謙虛地表示，「我的運氣特別好，我恨不得現在站在機器面前好好演戲」。這種幾十年如一日默默耕耘、視「戲比天大「的老藝術家精神，不僅贏得了評審的一致青睞，更收穫了全場觀眾的敬意。

遲蓬在「生萬物」中展現教科書級別的信念感與爆發力。(取材自微博)
遲蓬在「生萬物」中展現教科書級別的信念感與爆發力。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 《太平年》在第31屆上海電視節白玉蘭獎中表現最亮眼，不僅拿下最佳中國電視劇，還帶動董勇奪男配角獎，成為全場最大贏家。

  • 董勇憑《太平年》中歷經四朝十帝的宰相馮道一角獲獎，他以沉穩表演與接近文言的台詞功底，將亂世權臣的複雜心境演得極具說服力。

  • 遲蓬在《生萬物》中以強烈信念感與爆發力，細膩演出角色的滄桑與堅韌，獲評審肯定為近乎教科書級的表演，因此順利奪得最佳女配角。

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