孫儷錯失白玉蘭視后… 不忘安慰「落榜者」肖戰 「4個字」為他打氣

孫儷第八次獲得白玉蘭視后提名。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎26日晚間揭曉，孫儷 憑藉「蠻好的人生」再度入圍最佳女主角，這也是她演藝生涯第八次獲得白玉蘭視后提名，但最終她仍與獎座擦肩而過。而以「藏海傳」入圍最佳男主角的肖戰 也未獲獎，但頒獎典禮散場後，「孫儷和肖戰說後面再戰」的一個暖心畫面，卻意外成為全網焦點。

孫儷曾憑「玉觀音」、「辣媽正傳」、「羋月傳」、「安家」、「理想之城」等作品，多次獲得白玉蘭獎肯定，並曾兩度封后。今年，她以「蠻好的人生」中胡曼黎一角再次叩關，原本被視為熱門人選之一，最終仍無緣獎項。雖然未能再添一座白玉蘭獎盃，但八度入圍的紀錄仍展現她多年來穩定的演技實力，也被不少網友形容是難以超越的成績。

典禮當晚，孫儷一襲高級訂製禮服亮相，依舊氣場十足，不少網友笑稱是「娘娘回宮」。只是再度陪跑，也讓部分觀眾替她感到惋惜，更有人聯想到她在「甄嬛傳」中飾演熹妃的經典形象，戲稱這回又是一次「熹妃回宮」，相關話題迅速發酵。

不過，比起是否得獎，典禮散場後的一幕反而感動不少人。當晚，憑「藏海傳」首度入圍最佳男主角的肖戰，同樣與獎項擦肩而過，散場時，孫儷主動走向肖戰，給了他一個擁抱，並輕拍他的肩膀，在耳邊鼓勵說，「後面再戰。」

短短四個字，讓不少網友直呼暖心。離場時，孫儷還特地回頭向肖戰揮手道別，肖戰也笑著揮手回應，兩人的互動畫面迅速在網路瘋傳。

不少網友認為，孫儷身為兩屆白玉蘭視后，即使自己再次與獎項擦肩而過，仍第一時間安慰首次入圍便陪跑的肖戰，凸顯前輩風範。而兩人與「甄嬛傳」、「藏海傳」導演鄭曉龍皆有深厚淵源，因此被粉絲笑稱是「鄭曉龍的一雙兒女」。

相關畫面曝光後，不少網友留言表示，「孫儷真的很有格局」、「一句『後面再戰』比任何安慰都更有力量」、「真正的前輩就是這樣」，也有人期待肖戰未來能帶著這份鼓勵，憑更多優秀作品再次挑戰白玉蘭獎。

肖戰憑藉「藏海傳」首度入圍白玉蘭最佳男主角。(取材自微博)

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)