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白玉蘭典禮合體張凌赫 172公分關曉彤「終於能穿高跟鞋」

娛樂新聞組／綜合報導
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關曉彤(左)同框張凌赫，終於實現夢寐以求的「高跟鞋自由」。(取材自微博)
關曉彤(左)同框張凌赫，終於實現夢寐以求的「高跟鞋自由」。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮上，除了獎項花落誰家受到矚目，最吸睛的當屬人氣男星張凌赫與關曉彤的驚艷同台。兩人受邀擔任典禮串場主持並合唱開場曲「閃耀」，「長腿俊男美女」的頂級配置瞬間吸引全場目光，而後台一張拍立得合照流出後，更以「張凌赫關曉彤身高差」強勢登頂社群平台熱搜榜。

向來被譽為內娛男星「身高質檢員」的關曉彤，擁有172公分的淨身高與108公分的逆天長腿。以往她與其他男星搭檔時，常為了遷就鏡頭而改穿平底鞋，甚至需要屈膝配合。不過這次遇上官方身高188公分、實際接近190公分的「高䠷天花板」張凌赫，兩人將近18公分的懸殊身高差，終於讓關曉彤在紅毯上徹底解放，踩上高跟鞋依然顯得嬌小依人，成功實現夢寐以求的「高跟鞋自由」。

兩人在舞台上挺拔修長的身姿，被網友幽默調侃為「好長的兩條人」、「感覺腿長加起來可以繞紅毯半圈」。這對顏值、身高、演技全面在線的組合，不僅洗刷了關曉彤過往常讓男星感到壓力的「照妖鏡」名號，更激發出空前絕後的銀幕CP感。

典禮結束後，大批粉絲與娛樂部落客紛紛湧入社交平台，集體喊話各大影視導演與編劇，直呼「這不拍一部都市現代偶像劇真的太可惜了」、「懂事的導演已經開始遞劇本了」，相關話題引起熱議。

精華 FAQ

  • 兩人受邀擔任典禮串場主持，並合唱開場曲《閃耀》，在紅毯與舞台上的同框表現成為現場焦點，也讓外界注意到他們極具視覺衝擊的搭配。

  • 因為她身高172公分，過去常為配合男星改穿平底鞋；這次遇上身高接近190公分的張凌赫，約18公分落差讓她穿高跟鞋仍顯得自然協調。

  • 兩人不只顏值高、身高差吸睛，舞台氣質也很有CP感，網友甚至形容腿長驚人，並集體喊話導演與編劇，希望盡快安排他們合作都市偶像劇。

張凌赫

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