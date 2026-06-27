一周前才奪第一… 侯明昊「歌手」僅差2票遭淘汰 網質疑黑幕

侯明昊以0.1%微弱票差暴冷遭到淘汰。(取材自微博)

真人秀綜藝「歌手2026」近日迎來第6期直播賽事，賽前備受矚目、信誓旦旦前來迎戰的男星侯明昊，竟在這一期遭遇滑鐵盧，巨大成績反差迅速引爆全網，讓「侯明昊淘汰」一舉登頂熱搜。

本場賽事因襲榜歌手約翰傳奇（John Legend）踢館成功，進而觸發殘酷的末位淘汰規則。一周前才剛以斷層第一高分晉級的侯明昊，本次在聲帶水腫的身體劣勢下並未選擇保守的「安全牌」，而是大膽挑戰林憶蓮的高難度神曲「歸零」。

他堅持全開麥且不降Key的原調硬唱，展現出極高的舞台誠意，在音準與現場完成度上堪稱在線發揮。然而，最終的計票結果卻跌破眾人眼鏡，侯明昊以第九名墊底遺憾出局，而他與第八名的資深歌手齊豫之間，僅存在0.1%微弱票差，換算成現場投票僅僅相差2票。

如此戲劇性的結果引發兩極爭議，甚至有現場觀眾因不滿部分資深歌手出現跑調與氣短卻能留賽，在賽後高喊「黑幕」，質疑統計票數與公布結果不符。此外，網上也瘋傳侯明昊因後續有新劇組的拍戲檔期衝突，早已被節目組「內定送走」，如今的淘汰只是為了讓退場顯得比主動退賽更為體面的「劇本」安排。

面對鋪天蓋地的輿論風暴與充滿爭議的結果，侯明昊在舞台上溫柔且得體地致謝，表示能站上這個舞台已經很知足，一切都很值得。賽後他更手持擴音喇叭安撫守候的粉絲，直言雖然留有小小遺憾，但很多遺憾都是美好的，大氣的發言被網友盛讚體面且有格局。