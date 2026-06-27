方媛首登真人秀挨批 郭富城發聲護妻：無論她做什麼我都支持…

郭富城暖心喊話，無論方媛做什麼，他都會支持。(取材自微博)

香港 天王郭富城的妻子方媛近期首度以固定班底身分參與真人秀綜藝「五十公里桃花塢6」，沒想到節目播出後便因分房安排掀起熱議。面對妻子遭受外界批評，郭富城近日首度公開回應，不僅坦言是自己鼓勵方媛參加節目，更暖心表示，「無論她做什麼，我都會支持」。一番話也再次掀起網友討論。

方媛首次加盟真人秀綜藝，就因住宿分配成為焦點。她表示自己作息較晚、睡眠淺，擔心整理行李會影響室友，因此希望入住男生區域唯一附有獨立衛浴的單人房。不過，由於該房間位於男生宿舍，若由她入住，其餘男嘉賓就得共用一間公共衛浴，引發不少網友批評她「自私」、「情商低」。

事後，方媛曾在微博 發文談及女生應有「配得感」，寫下「善良不必委屈自己，懂事也不必勉強硬撐」，並認為節目組住宿配置本身就有問題，不過該篇貼文不久後便刪除，爭議仍持續延燒。

近日，郭富城出席活動時，首次回應外界質疑。他透露，方媛收到節目邀請後，曾詢問他的意見，而他一直鼓勵妻子勇敢嘗試，「她不是藝人，參加真人秀對她來說本來就是挑戰。」他希望方媛能藉此體驗藝人工作的辛苦，也多累積不同的人生經歷，不要一直只待在家裡照顧孩子。

郭富城表示，每位藝人一路走來都不容易，希望妻子透過節目有所成長，也再次向外界表態，「無論她做任何事，我都非常支持。」

郭富城沒有正面替妻子辯解節目中的每個爭議，而是選擇以理解與支持的態度陪伴她，讓不少網友大讚是「高情商護妻」。有人更想起他今年陪方媛返家奔喪，全程低調陪伴、跪地行禮的舉動，認為他一直都是用行動支持妻子。