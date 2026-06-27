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白玉蘭獎另類亮點 172公分關曉彤合體張凌赫 「終於不用再穿平底鞋」

娛樂新聞組／即時報導
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關曉彤(左)同框張凌赫，終於實現夢寐以求的「高跟鞋自由」。(取材自微博)
關曉彤(左)同框張凌赫，終於實現夢寐以求的「高跟鞋自由」。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮上，除了獎項花落誰家受到矚目，最吸睛的當屬人氣男星張凌赫與關曉彤的驚艷同台。兩人受邀擔任典禮串場主持並合唱開場曲「閃耀」，「長腿俊男美女」的頂級配置瞬間吸引全場目光，而後台一張拍立得合照流出後，更以「張凌赫關曉彤身高差」強勢登頂社群平台熱搜榜。

向來被譽為內娛男星「身高質檢員」的關曉彤，擁有172公分的淨身高與108公分的逆天長腿。以往她與其他男星搭檔時，常為了遷就鏡頭而改穿平底鞋，甚至需要屈膝配合。不過這次遇上官方身高188公分、實際接近190公分的「高䠷天花板」張凌赫，兩人將近18公分的懸殊身高差，終於讓關曉彤在紅毯上徹底解放，踩上高跟鞋依然顯得嬌小依人，成功實現夢寐以求的「高跟鞋自由」。

兩人在舞台上挺拔修長的身姿，被網友幽默調侃為「好長的兩條人」、「感覺腿長加起來可以繞紅毯半圈」。這對顏值、身高、演技全面在線的組合，不僅洗刷了關曉彤過往常讓男星感到壓力的「照妖鏡」名號，更激發出空前絕後的銀幕CP感。

典禮結束後，大批粉絲與娛樂部落客紛紛湧入社交平台，集體喊話各大影視導演與編劇，直呼「這不拍一部都市現代偶像劇真的太可惜了」、「懂事的導演已經開始遞劇本了」，相關話題引起熱議。

精華 FAQ

  • 兩人受邀擔任串場主持並合唱開場曲，站在一起時外型亮眼、身高差明顯，後台合照流出後更迅速掀起討論，成為典禮之外最受矚目的亮點。

  • 關曉彤過去常因搭檔男星身高不夠，得改穿平底鞋或屈膝配合鏡頭；這次遇上接近190公分的張凌赫，她穿高跟鞋仍顯嬌小，因此被稱解放了高跟鞋自由。

  • 不少粉絲與娛樂部落客希望導演和編劇能找兩人合作，認為他們在顏值、身高與氣場上都很有CP感，若拍成都市現代偶像劇，話題性應該會非常高。

張凌赫

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