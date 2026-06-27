「家裡家外」、「盛夏芬德拉」再鍍金… 6部微短劇獲白玉蘭獎肯定

聚焦80年代川渝重組家庭故事的「家裡家外」，獲獎無數。(取材自微博)

微短劇正式「坐上主桌」，迎來行業發展的重大里程碑。第31屆上海電視節白玉蘭論壇上，主流獎項首次大規模集中認可微短劇創作，正式頒發「年度優秀微短劇」榮譽。本次共有六部話題與口碑雙贏的佳作脫穎而出，宣告微短劇已正式從過去的「流量賽道」邁向「品質賽道」。

本屆白玉蘭獎緊跟影視科技與大眾審美趨勢，首次依據橫豎屏形態將優秀微短劇分為兩大類評選。在豎屏短劇方面，由王道鐵、孫藝燃主演的「家裡家外」聚焦80年代川渝重組家庭的柴米油鹽，全系列全網傳播量已突破百億，至今累計斬獲50個權威獎項，成為名副其實的「短劇之光」；講述90年代東北下崗潮背景下煙火愛情 的「閃婚玫瑰」，以及打破傳統豪門聯姻套路、主打「尊重式療癒」婚戀觀的「盛夏芬德拉」也雙雙上榜。

值得一提的是，青年演員郭宇欣憑藉在「閃婚玫瑰」與「盛夏芬德拉」兩部風格反差極大的爆款作品中的精湛演技，成為本次備受矚目的焦點。

橫屏短劇方面同樣亮點滿滿，獲獎作品的製作標準直逼傳統長劇。其中「奇蹟」匯聚了胡歌 、白宇、雷佳音、宋佳等一線群星陣容，以單元劇形式深情致敬深圳建設者；「唐詭奇譚」由楊旭文、楊志剛主演，成功延續古裝懸疑熱門IP的生命力；而由秦俊杰、萬茜主演的「朱雀堂」則深耕人性懸疑，展現了極高的視聽質感。

過去大眾對微短劇常有「粗製濫造、純靠爽點」的刻板印象，但本次白玉蘭推選特別將「劇本品質」列為首要評審構面，獲獎作品紛紛告別了傳統的「霸總逆襲」等流水線套路，轉而將鏡頭對準普通人的現實生活與真情實感。不論是「閃婚玫瑰」橫跨多地實景拍攝以還原東北小城的煙火氣，還是「家裡家外」全體啟用四川方言群演的匠心打磨，都證明了短劇同樣具備深刻的文化與情感厚度。

在同期舉辦的「AI浪潮下的微短劇精品化之路」論壇上，「家裡家外」導演楊科南指出，創作者必須從「快錢心態」轉向沉心打磨，用優質作品回應大眾期待；「閃婚玫瑰」出品人李楨也強調，技術再發達，仍須坚守原創的故事火花。本次白玉蘭獎的揭曉，無疑為微短劇行業樹立全新的精品化標竿，也讓市場看見了微短劇蓬勃發展的無限生命力。