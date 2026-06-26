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整改番位…蔣欣名字筆畫太多 主演「多喜一家人」被當客串

娛樂新聞組／即時報導
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演員番位排序新規引發亂象。（取材自微博）
演員番位排序新規引發亂象。（取材自微博）

近期因演員番位排序新規，按姓氏筆畫不按照戲份排序，電視劇「多喜一家人」女主角蔣欣因「蔣」字筆畫較多，被排在第四位，觀眾誤以為她只是客串，主角是排在首位的馮嘉怡，引發全網對「番位亂象越改越亂」的吐槽，「取名字比演技重要多了」。

綜合媒體報導，電視劇「多喜一家人」蔣欣是實打實的女一號，飾演賽家大兒媳聞佳音，是家庭「定海神針」；然而在官方發布的領銜主演名單中，蔣欣被排在馮嘉怡、任重、楊采鈺、李光潔、梁冠華之後，位列第六。

儘管排名靠後，蔣欣的業務實力仍被廣泛認可。她憑藉「小巷人家」獲得白玉蘭最佳女配角獎，原聲台詞功底深厚，被導演鄭曉龍當眾表揚。網友表示：「蔣欣的演技本身就自帶主角光環，無論是演女主角還是配角都能驚艷出圈」，「辨識度和演技永遠比演員表排序更有話語權」。

報導指出，民眾不在意番位和排序，但看到蔣欣排在後面，下意識以為是客串；有粉絲直言：「這更離譜，蔣欣女主排最後，路人看到以為是客串呢，是我就不點開這個劇了」、「像這種一眼過去我只會覺得蔣欣是客串的，以為是糊糊主演點都不會點開，別說三集機會，3分鐘都沒有」。

新規要求所有影視作品中，演員的署名需依據真實姓名的姓氏筆畫數，由少至多進行排列，並強制使用藝人本名，藝名僅能以括號形式附註於後。蔣欣、黃景瑜、唐嫣等知名演員因姓氏筆畫較多，反而被排在名單的末尾；黃景瑜在「贏風」有同樣遭遇，原本的男主角被排到第四順位，觀眾掃一眼演員表還以為主演是馮嘉怡、任重、萬鵬、張馳等演員。

蔣欣在「多喜一家人」飾演女主角賽家大兒媳聞佳音。（取材自微博）
蔣欣在「多喜一家人」飾演女主角賽家大兒媳聞佳音。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為新規要求演員按姓氏筆畫署名，蔣欣的蔣字筆畫較多，被排在領銜名單後段，路人掃看演員表時容易以為她不是主角，而只是客串出演。

  • 蔣欣才是該劇實打實的女一號，飾演賽家大兒媳聞佳音，是家庭中的定海神針。雖然名單排序靠後，但劇中核心地位並沒有改變。

  • 網友認為按筆畫和本名排序會讓知名演員被排到後面，反而削弱辨識度，甚至影響點開意願，因而批評番位亂象越改越亂，取名似乎比演技更重要。

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