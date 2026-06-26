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童顏譚松韻「我的山與海」挑戰演媽 異鄉打拚求生存

記者陳慧貞／綜合報導
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董晴(左起)、譚松韻、奚望在「我的山與海」劇中組成的「深圳創業三姐妹」。（圖／愛...
董晴(左起)、譚松韻、奚望在「我的山與海」劇中組成的「深圳創業三姐妹」。（圖／愛爾達電視提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：譚松韻在新劇挑戰從年輕打工妹演到五十歲媽媽。
  • 重點二：她以真聽真看真感受詮釋方婉之，強調異鄉求生存。
  • 重點三：董晴、奚望與她組成創業三姐妹，戲外情誼也深厚。

女星譚松韻憑藉「以家人之名」、「錦心似玉」等夯劇坐穩「收視女王」寶座，全新催淚代表作「我的山與海」中在商場與命運的重重考驗中，一步步逆轉人生、實現自我價值的女性奮鬥傳奇。此次的角色年齡跨度極大，她在劇中挑戰「媽媽」角色一路演到50歲。對此，她在受訪時興奮表示：「我對演媽媽沒有恐懼或牴觸，反而非常期待50歲的造型，直呼：「戲裡的小孩非常靈動，演起來特別幸福。」

談到如何詮釋這個命運跌宕起伏的平凡女性，譚松韻透露自己不希望用簡單的關鍵詞去定義她，而是選擇「真聽、真看、真感受」，100%不摻雜任何技巧地去細膩演繹。劇中她飾演的「方婉之」為了生活隻身前往深圳，從最底層的打工妹做起，其中一句台詞「我在深圳這幾年讓我深刻的明白，面子一文不值」，更讓譚松韻感觸極深，直言若放不下尊嚴，在異鄉根本無法生存。

除了高潮迭起的商戰博弈，劇中的「女性情誼」更是全劇最大看點。在劇中飾演戰友型閨蜜「李娟」的實力派女星董晴，在現實生活中與譚松韻是認識超過10年的超級閨蜜，她受訪時溫馨爆料，兩人在演藝圈多年依然無話不談。譚松韻在剛拿到劇本、看到劇中那個說話大嗓門、性格好強務實的李娟時，腦海中浮現的第一個形象就是董晴，可見兩人的神仙默契。董晴也大讚老友這十年進步神速：「松韻變得更加從容，看角色也更加立體、完整。」

劇中譚松韻、董晴、奚望組成「深圳創業三姐妹」，經歷長達20年的浮沉，戲裡三人相互扶持，戲外感情也迅速升溫。奚望接受訪問時便爆料，譚松韻私底下其實跟劇中幹練的形象完全相反，是個「非常愛撒嬌、奶呼呼的小貓咪」，而年長些的董晴則在私下扮演「媽媽」的角色照顧大家。

「三姐妹」雖然感情深厚，但隨著觀念衝突，也有過大打出手的激烈場面。奚望透露，在一場緊張的「扯頭髮」吵架戲中，因為她當時戴著一頂爆炸頭假髮，結果拍攝時假髮不小心被董晴狠狠扯下來兩次，讓原本緊繃催淚的片場瞬間全場笑翻，足見演員間毫無包袱的好感情。

譚松韻主演「我的山與海」挑戰50代實現自我價值的女性奮鬥傳奇。（圖／愛爾達電視提...
譚松韻主演「我的山與海」挑戰50代實現自我價值的女性奮鬥傳奇。（圖／愛爾達電視提供）

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演方婉之，角色年齡跨度極大，必須從年輕打工妹一路演到50歲媽媽，對演員的外型與情感層次都是考驗。

  • 譚松韻表示不想用單一標籤定義角色，而是採取真聽、真看、真感受的方式演出，讓人物在商場與命運考驗中更顯真實立體。

  • 董晴飾演戰友型閨蜜李娟，兩人現實中認識超過十年；奚望也加入三姐妹行列，戲裡互相扶持，戲外相處自然熱絡，默契十足。

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