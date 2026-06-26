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罕見高調合體… 謝霆鋒、王菲西安機場大方牽手

娛樂新聞組／綜合報導
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謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（視頻截圖）
謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝霆鋒與王菲在西安機場罕見高調同框，並大方牽手現身。
  • 重點二：謝霆鋒先接上王菲同行，王菲被指是專程陪伴籌備西安演唱會。
  • 重點三：外界熱議王菲是否登台，但資深網友認為她多半只會台下支持。

天王謝霆鋒與天后王菲世紀復合十多年，感情一直非常穩定，近日兩人被捕獲罕見高調合體。綜合媒體報導，日前有網友於西安咸陽機場目擊兩人身影，據了解，謝霆鋒在結束長沙的工作後，並未直接前往下一站，而是專程飛回北京接上王菲，兩人再一同搭乘私人飛機抵達西安。

報導指出，此行王菲是特地化身「最強後盾」，陪伴謝霆鋒籌備27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，甜蜜舉動羨煞旁人。

兩人抵達機場後並未刻意迴避鏡頭，反而大方牽手，流露出老夫老妻般的自然與默契；當天王菲剪了一頭清爽短髮，身穿簡單的長衫，整個人散發出特有的極致鬆弛感。謝霆鋒則戴著墨鏡搭配休閒外套，酷勁依舊。在步行過程中，謝霆鋒主動協助推運行李，兩人雖然沒有過於刻意或激烈的親密互動，但這種在細節中透露出的周到與體貼，反而更顯得溫馨。

據了解，此行王菲是特地化身「最強後盾」，親自陪伴謝霆鋒籌備即將於6月27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，兩人感情不言而喻。

隨著王菲高調現身西安，大批樂迷和網友隨即陷入瘋狂，紛紛大膽猜測王菲是否會以嘉賓身分登上謝霆鋒演唱會舞台，甚至期待兩人能迎來久違的世紀合作。

不過，也有熟悉謝霆鋒演唱會節奏的資深網友指出，謝霆鋒近年來的巡迴演唱會基本上都不設常規的嘉賓環節，即便是早前規格極高的北京鳥巢站，他也是獨自一人撐完全場。因此，外界普遍認為王菲此次隨行，極大概率只是坐在台下支持，上台合唱的機會雖然微乎其微，但有天后相隨，依然讓這場演唱會的期待值徹底拉滿。

從2000年的「世紀牽手」轟動華語娛樂圈，到2014年復合，再到如今的2026年，兩人感情已跨越26年；上個月謝霆鋒鳥巢演唱會唱「玉蝴蝶」時，舞台漫天蝶舞，王菲被拍到在包廂含淚微笑。有網友感嘆：「26年前的蝴蝶，終於飛過滄海落在她肩上。」

謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（視頻截圖）
謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 兩人被網友目擊於西安咸陽機場，現身時並未刻意迴避鏡頭，反而大方牽手同行，展現出自然默契的互動。

  • 報導指出，王菲是特地陪伴謝霆鋒籌備6月27日至28日在西安舉行的演唱會，扮演最強後盾，支持男友工作。

  • 因王菲高調現身西安，樂迷紛紛期待她與謝霆鋒合唱；但熟悉行程者認為演唱會多半不設嘉賓，她較可能坐台下支持。

王菲 謝霆鋒

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