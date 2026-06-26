請幫傭做事都難開口… 劉嘉玲爆梁朝偉生活無法自理
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年，一舉一動都是外界焦點。近日劉嘉玲上訪談節目，罕見在鏡頭前大談與丈夫梁朝偉私下相處，直接爆料梁朝偉私底下其實「生活無法自理」。
劉嘉玲表示，梁朝偉不僅對家務完全不在行，連要指示家中幫傭都會不好意思開口，最後往往都得由她出面處理。但也因為他極度敏感、內向的性格，讓他擁有敏銳的藝術家特質，成就了他精彩的影帝人生。
不僅如此，劉嘉玲坦言，自己就像梁朝偉的心理醫生，她透露，每當梁朝偉要赴海外宣傳電影時，常因為曝光度太高出現巨大壓力，讓梁朝偉經常焦慮抱怨「為什麼我要做這麼多事？」這時就需要劉嘉玲在一旁安撫。
劉嘉玲認為，婚姻本就是互相支撐，她能理解丈夫對於藝術的執著，她也無條件地承擔一切，讓丈夫能無後顧之憂地專注在表演上。她更語出驚人的表示在長達近40年的感情，彼此曾有無數次想要放棄、分道揚鑣的念頭。
劉嘉玲也大方承認，夫妻相處「最難的是七年之癢」。而過去林青霞也曾向劉嘉玲吐露真心話：「他真的是一位非常難得的演員。我知道待在他（梁朝偉）身邊很辛苦，但妳就辛苦一點吧，因為妳成就了他。」
她直言梁朝偉私底下「生活無法自理」，不僅家務不在行，連請家中幫傭做事都會不好意思開口，最後多半得由她出面協調處理。 劉嘉玲說，梁朝偉面對海外宣傳與高曝光時，常會感到巨大壓力與焦慮，甚至抱怨「為什麼我要做這麼多事？」，需要她在旁安撫。 她認為婚姻就是彼此支撐，自己理解梁朝偉對表演的執著，因此願意承擔許多事，讓他專心演戲，也承認兩人曾多次想過放棄。
精華 FAQ
她直言梁朝偉私底下「生活無法自理」，不僅家務不在行，連請家中幫傭做事都會不好意思開口，最後多半得由她出面協調處理。
劉嘉玲說，梁朝偉面對海外宣傳與高曝光時，常會感到巨大壓力與焦慮，甚至抱怨「為什麼我要做這麼多事？」，需要她在旁安撫。
她認為婚姻就是彼此支撐，自己理解梁朝偉對表演的執著，因此願意承擔許多事，讓他專心演戲，也承認兩人曾多次想過放棄。
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