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神劇「步步驚心」15年後塌房 若曦被批戀愛腦列三罪

娛樂新聞組／綜合報導
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「步步驚心」15年後被不少網友吐槽。（取材自微博）
「步步驚心」15年後被不少網友吐槽。（取材自微博）

2011年「步步驚心」橫空出世，賺足觀眾的眼淚。劉詩詩飾演的若曦，曾是無數人心中的白月光。然而15年過去，這部「全員封神」的神劇卻塌房，曾讓人心疼的若曦被貼上「白蓮花」、「聖母心」、「戀愛腦」及雙標等標籤，被吐槽成「大曦傳」，網友更細數若曦至少有三宗「罪」，怎麼看都不對。

2026年5月起，微博、B站、抖音等平台密集出現針對「步步驚心」的負面帖文，話題標籤包括「步步驚心塌房」、「步步驚心翻車」等，網友將劇情重新解讀為「大曦傳」，認為女主若曦的言行嚴重雙標，吐槽若曦一邊聲稱不想參與奪嫡，一邊與多位阿哥保持曖昧關係；享受四爺偏愛又與八爺藕斷絲連，被指「戀愛腦+白蓮花」；在康熙面前乖巧、四爺面前柔弱、八爺面前知己，被批「見人說人話」。

據北京日報刊出「藝綻公眾號」文章指出，年輕網友細數若曦至少有三宗「罪」。

第一宗「罪」：愛上姊夫。若曦被男友劈腿後出車禍穿越到清朝，最先愛上的是親姊夫八阿哥，「被小三傷害過的現代人，一穿回去就幹了自己惡心的事」。

第二宗「罪」：媚權，被打壓八年還心疼老闆。若曦因拒絕康熙賜婚被貶進浣衣局洗衣服八年，被放出來的第一件事是去給皇帝做糕點，當代打工人無法共情聖母心，給她扣上「媚權」帽子。

第三宗「罪」：極品戀愛腦。因為戀愛腦所以選了八爺；知道四爺是未來皇帝，又棄暗投明把全部情感寄託到四爺。既然你的痛苦都是自己用「愛情」選出來的，就別怪觀眾罵你「蠢」。

精華 FAQ

  • 文章指出，2026年5月起，微博、B站與抖音等平台密集出現負面討論，網友將原劇重新解讀，進而把這部曾被奉為神劇的作品推上「塌房」爭議。

  • 若曦被批評為戀愛腦、白蓮花、聖母心與雙標，還被指在康熙、四爺與八爺面前表現不一，像是依不同對象切換姿態，因而遭到群嘲。

  • 三宗罪包括：愛上姊夫八阿哥；被貶浣衣局八年後仍去替皇帝做糕點，被解讀為媚權；以及感情選擇反覆，先戀八爺後又把情感寄託到四爺。

劉詩詩 微博 抖音

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