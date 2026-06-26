「寗」打不出…張鈞甯真名上熱搜 抱歉「名字惹麻煩了」

張鈞甯。（本報資料照片）

中國日前宣布演員署名必須使用法定姓名，如果非用藝名不可，必須採用「真名（藝名）」格式，7月10日正式施行。也因此張鈞甯新戲「劍來」海報出爐，上頭大字是張鈞「甯」，旁邊小字是張鈞「寗」，被指本名藝名同時曝光。

但其實張鈞甯從未有過藝名，從出生到現在就是「張鈞寗」，只是因為很多平台、媒體打不出「寗」這個古字，才會被迫將就，而關於名字幾乎每隔幾年就被拿出來討論一次。

近日名字又上了熱搜冠軍，張鈞甯竟然道歉了：「想說自己的名字要讓大家一直很困擾跟混淆，造成大家的麻煩我也是有點不好意思！平常也不會刻意一直去跟大家糾正，一直讓大家很麻煩，真的很抱歉！」

當然解釋了千遍的背後原因，又認真的再講一次：「因為『寗』打不出來才用別的字體換，其實我自己是沒有特別改名字的，主要是因為大陸『寗』這個字系統上就沒有，所以只好用『甯』。」

「寗」這個字讀音同「寧」，但先前不少報導指張鈞甯當初出道演「白色巨塔」時，導演蔡岳勳認為唸4聲才有氣勢，所以後來不少人都把「甯」發4聲音。

對此張鈞甯也回應：「導演也沒有刻意要我唸4聲啦，只是說大家在唸的時候有的人讀音會讀成4聲，但我也就沒有每一次聽到都去矯正，想說啊不要搞得大家很麻煩，所以就有一點自由心證，大家想唸什麼就唸什麼哈哈哈，但有機會可以被大家問的時候，我可能就會提一下，大概就是這樣。」

張鈞甯新戲海報出現兩個名字引發熱議。（取材自微博）