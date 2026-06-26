鄧超父子看NBA 主場介紹「中國的巨星」帥兒複製孫儷
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6月14日晚，NBA總決賽G5全球直播，導播鏡頭掃過場邊，只見鄧超帶著和孫儷的14歲兒子「等等」（鄧涵之）坐在門票一張人民幣十幾萬（約1.5萬美元）的第一排VIP席看球。等等的眉眼、鼻梁、下頜線，相似度高到網友直接在彈幕打出「男版孫儷」、「一個模子刻出來的」，話題一小時就衝上熱搜第一，閱讀量破5600萬。
當晚，NBA總決賽G5熱戰登場，尼克94：90拿下賽點、時隔53年把總冠軍帶回紐約。但轉播導播的鏡頭掃過場邊第一排VIP席時，全網點進去看球的注意力卻被等等拉走。鄧超帶著等等坐在場邊門票一張十幾萬的第一排最金貴的位置，馬刺主場MC還用英文向全場廣播介紹：「來自中國的巨星——演員鄧超」，大屏幕切到父子同框畫面。
被介紹到的那一刻，鄧超戴黑色棒球帽、架黑框眼鏡，立刻舉手揮、笑容滿面歪頭致意，比賽激烈處站起來鼓掌吶喊，不時手肘輕輕碰了碰旁邊兒子，意思是「嘿，看鏡頭，打個招呼」，但等等沒抬頭，繼續慢條斯理嚼爆米花。 導播鏡頭全程懟著拍，等等不躲不迎，爆米花桶始終沒放下，淡定得像在自己家客廳沙發上窩著看電視。
等等穿一件馬刺5號球衣，清爽短髮，14歲身高已近1米8，跟180公分的鄧超並肩坐著幾乎齊平。真正讓全網卡殼的，是等等的杏仁形眼型、眉眼間距、高挺鼻梁的折角、下頜線，連笑起來嘴角那個弧度，跟孫儷早年素顏照和「甄嬛傳」時期簡直是直接復刻級別的。
有網友翻出孫儷20出頭時的照片做對比，評論區一堆人刷：「這已經不是遺傳了，這是複印機沒換墨」 ，「鄧超的基因純純負責送貨上門，孫儷的基因全程扛旗」；等等不炫耀不自拍，全程只是安靜看球吃爆米花，也讓不少網友大讚是「沒被消費感泡壞的星二代」。
他們是在6月14日晚NBA總決賽G5現場，被導播鏡頭掃到坐在場邊第一排VIP席。當時比賽轉播全球直播，父子同框畫面很快引發討論。 因為14歲的等等眉眼、鼻梁和下頜線都與孫儷高度相似，網友直呼像男版孫儷。加上他全程淡定吃爆米花，更讓畫面充滿話題性。 主場MC以英文介紹鄧超為「來自中國的巨星——演員鄧超」，大螢幕也切到父子同框。鄧超隨即揮手致意，等等則繼續安靜看球。
精華 FAQ
他們是在6月14日晚NBA總決賽G5現場，被導播鏡頭掃到坐在場邊第一排VIP席。當時比賽轉播全球直播，父子同框畫面很快引發討論。
因為14歲的等等眉眼、鼻梁和下頜線都與孫儷高度相似，網友直呼像男版孫儷。加上他全程淡定吃爆米花，更讓畫面充滿話題性。
主場MC以英文介紹鄧超為「來自中國的巨星——演員鄧超」，大螢幕也切到父子同框。鄧超隨即揮手致意，等等則繼續安靜看球。
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