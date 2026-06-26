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香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

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香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

記者廖福生／即時報導
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苗金鳳驚傳離世，享壽80歲。（圖／摘自小紅書）
苗金鳳驚傳離世，享壽80歲。（圖／摘自小紅書）

香港資深女星苗金鳳驚傳辭世，享壽80歲。家屬透過香港藝人田啟文證實，她已於25日在將軍澳醫院病逝。但目前家屬並未曝光死因，消息曝光後震驚香港演藝圈。

苗金鳳原名林慧珊，在1960年代紅極一時，憑藉清新脫俗的外型與溫婉柔弱的銀幕形象迅速走紅，年僅17歲便躍升電影女主角，是當年香港最具代表性的女星之一。

她先後主演「雙鳳仇」、「珍珠淚」、「一水隔天涯」等作品，其中「一水隔天涯」更讓她的聲勢攀上高峰，不只風靡香港，也在東南亞華人地區累積大批影迷。

除了電影成績亮眼，苗金鳳在演藝圈活躍超過半世紀，橫跨電影與電視時代，見證香港影壇興衰。感情生活方面，苗金鳳一生歷經2段婚姻。20歲時嫁給年長20歲的電影公司老闆劉芳，但婚姻最終畫下句點；之後再嫁醫師，同樣未能攜手到老。

苗金鳳晚年選擇低調生活，逐漸淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕前，但她塑造的經典角色仍是不少老影迷共同回憶，如今走完80年人生，也讓外界感嘆一個屬於香港粵語電影黃金年代的身影正式謝幕。

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