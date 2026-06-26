我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼兌現競選承諾 百萬戶穩租公寓凍漲

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

吳謹言產後復出不再當紙片人 顏值上升被讚「發胖唯一受益人」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳謹言產後變胖，反而更顯氣質沉穩。(取材自微博)
吳謹言產後變胖，反而更顯氣質沉穩。(取材自微博)

吳謹言在2025年2月生下女兒後，外形相比產前的極端瘦削狀態有明顯變化，面部變得圓潤飽滿，手臂線條也更柔和，整體呈現出健康的肉感。近日她在戲劇「鳳不棲」的路透照全網刷屏，不同於一般明星變胖惹來批評，吳謹言變胖顏值反而上升，被網友調侃「產後發胖唯一受益人」。

吳謹言產後僅休養3個月便正式進組拍戲，此後連續接拍多部劇集，被形容為無縫進組的拚命三娘。

外界普遍認過去的吳謹言過於瘦削，臉頰凹陷、骨感太強，顯得凌厲甚至有些脫相。2018年的「延禧攻略」中，魏瓔珞那股「我不好惹」的狠勁兒配上她巴掌大的小臉、單薄的身形線條，還有網友以「吉娃娃」來形容她。

產後她面部變得飽滿，膠原蛋白感回歸，原本銳利的五官被柔和的線條包裹，眉眼更顯溫潤大氣，整體氣質從既往的凌厲感轉向端莊與溫婉。不少網友都認為這種微胖狀態比乾瘦模樣精緻太多，稱她「一胖美出圈」。

今年4月在橫店開機的古裝權謀劇「鳳不棲」，由吳謹言、魏哲鳴、汪鐸等人主演，是典型的復仇大女主題材，也是吳謹言產後復出的重要作品之一。

吳謹言在路透照中，產後豐潤的面部線條搭配她多年芭蕾功底練就的挺拔儀態，把角色清冷又有威儀的「女帝」氣質完全撐了起來，典雅造型被網友盛讚「古畫裡的聖女走出來了」，也打破了早年網友對她「紙片人撐不起古裝」的評價。

吳謹言在「鳳不棲」的路透照。(取材自微博)
吳謹言在「鳳不棲」的路透照。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她產後臉部輪廓變得更圓潤，手臂與整體線條也更柔和，從過去極端瘦削、骨感很強的狀態，轉為帶有健康肉感的模樣。

  • 因為她原本過瘦時臉頰凹陷、五官顯凌厲，產後略微豐潤後反而膠原感回歸，五官更柔和精緻，因此許多人認為她變胖後更好看。

  • 這部古裝權謀劇是她產後復出的重要作品，路透中她的圓潤臉型配合挺拔儀態，成功撐起清冷威儀的女帝氣質，因而引發熱議。

上一則

吳尊投訴行李遺失多日且「很不用心」國泰航空致歉

下一則

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

延伸閱讀

白鹿合約到期傳單飛 于正捧「最美白月光」趙晴當一姐

白鹿合約到期傳單飛 于正捧「最美白月光」趙晴當一姐
才和迪麗熱巴傳緋聞 陳飛宇「下顎線失蹤」 網：幸福肥

才和迪麗熱巴傳緋聞 陳飛宇「下顎線失蹤」 網：幸福肥
觀影說劇／「南部檔案」太熱？張新成、丁禹兮軍裝身材遭審判

觀影說劇／「南部檔案」太熱？張新成、丁禹兮軍裝身材遭審判
神仙姐姐vs.古典美人 劉亦菲、劉詩詩生圖交鋒…全網吵翻

神仙姐姐vs.古典美人 劉亦菲、劉詩詩生圖交鋒…全網吵翻

熱門新聞

吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年。（圖／寶格麗提供）

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

2026-06-25 01:32
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元