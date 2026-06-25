張家瑋又來…張凌赫2新劇「一日雙宣」 標註本名拉高關注

張凌赫在民國劇「這一秒過火」中與王楚然糾纏虐戀。(取材自微博)

演員張凌赫 近日在騰訊視頻年度發布會上迎來「一日雙宣」，同步官宣古裝權謀劇「歸鸞」與民國虐戀劇「這一秒過火」兩部新劇的預告物料。受到演員署名新規影響，張凌赫的本名「張家瑋」、林允的本名「費霞」也被標註在主演處，進一步拉高了劇集關注度。

「歸鸞」由張凌赫、林允主演，將權謀與愛情推向更深層的拉扯，故事講述出身寒微的蕭厲，意外救下流亡途中被販為奴的亡國公主溫瑜，兩人從彼此利用到暗生情愫，一步步走向並肩而立。蕭厲還被稱為草根逆襲版的「謝征」。「歸鸞」訂於下半年或2027年初騰訊視頻獨播。

「這一秒過火」由張凌赫、王楚然主演，融合民國權謀、滅門復仇與高張力虐戀元素，劇情講述軍閥之子慕容清嶧與救命恩人任素素之間的命運糾纏，一場因誤會而起的重逢，讓愛與恨同時失控。

「這一秒過火」確定於7月在騰訊視頻與愛奇藝雙平台首播。預告中，張凌赫在盥洗台旁的「強吻」戲成為引爆全網的第一名場面，他眼尾泛紅的偏執與王楚然猝不及防的慌亂，將虐戀張力推向極致。劇方還釋出了張凌赫雨中下跪、淚眼追問「這一秒，你愛過我嗎」等破碎感十足的片段。

官宣當天，「歸鸞」直接登頂騰訊站內飆升榜第一，熱度突破10539；「這一秒過火」登上平台期待榜第一，雙劇預約量合計近500萬。兩部劇的預告在騰訊視頻紅薯主頁發布後，均點讚破萬，遠超同場其他劇集的傳播表現。

張凌赫在古裝劇「歸鸞」與林允深情相擁。(取材自微博)