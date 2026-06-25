我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

張家瑋又來…張凌赫2新劇「一日雙宣」 標註本名拉高關注

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫在民國劇「這一秒過火」中與王楚然糾纏虐戀。(取材自微博)
張凌赫在民國劇「這一秒過火」中與王楚然糾纏虐戀。(取材自微博)

演員張凌赫近日在騰訊視頻年度發布會上迎來「一日雙宣」，同步官宣古裝權謀劇「歸鸞」與民國虐戀劇「這一秒過火」兩部新劇的預告物料。受到演員署名新規影響，張凌赫的本名「張家瑋」、林允的本名「費霞」也被標註在主演處，進一步拉高了劇集關注度。

「歸鸞」由張凌赫、林允主演，將權謀與愛情推向更深層的拉扯，故事講述出身寒微的蕭厲，意外救下流亡途中被販為奴的亡國公主溫瑜，兩人從彼此利用到暗生情愫，一步步走向並肩而立。蕭厲還被稱為草根逆襲版的「謝征」。「歸鸞」訂於下半年或2027年初騰訊視頻獨播。

「這一秒過火」由張凌赫、王楚然主演，融合民國權謀、滅門復仇與高張力虐戀元素，劇情講述軍閥之子慕容清嶧與救命恩人任素素之間的命運糾纏，一場因誤會而起的重逢，讓愛與恨同時失控。

「這一秒過火」確定於7月在騰訊視頻與愛奇藝雙平台首播。預告中，張凌赫在盥洗台旁的「強吻」戲成為引爆全網的第一名場面，他眼尾泛紅的偏執與王楚然猝不及防的慌亂，將虐戀張力推向極致。劇方還釋出了張凌赫雨中下跪、淚眼追問「這一秒，你愛過我嗎」等破碎感十足的片段。

官宣當天，「歸鸞」直接登頂騰訊站內飆升榜第一，熱度突破10539；「這一秒過火」登上平台期待榜第一，雙劇預約量合計近500萬。兩部劇的預告在騰訊視頻紅薯主頁發布後，均點讚破萬，遠超同場其他劇集的傳播表現。

張凌赫在古裝劇「歸鸞」與林允深情相擁。(取材自微博)
張凌赫在古裝劇「歸鸞」與林允深情相擁。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在騰訊視頻年度發布會上一日雙宣，先後曝光古裝權謀劇《歸鸞》與民國虐戀劇《這一秒過火》的預告物料，成為當天焦點。

  • 由於演員署名新規，張凌赫的本名張家瑋、林允的本名費霞也被標註在主演欄，讓官宣話題更具辨識度，也進一步拉高了劇集關注度。

  • 《歸鸞》預定下半年或2027年初騰訊視頻獨播；《這一秒過火》則確定7月在騰訊視頻與愛奇藝雙平台首播，雙劇預約量合計近500萬。

張凌赫

上一則

泰勒絲傳7‧3大婚 紐約收到路權申請 封麥迪遜廣場周邊

下一則

挪威足球明星哈蘭德羞喊Jisoo努娜 全智賢求魔人簽名

延伸閱讀

「熾夏」周柯宇、包上恩校園虐戀重逢戲碼必看6亮點 等不及先刷10部神劇

「熾夏」周柯宇、包上恩校園虐戀重逢戲碼必看6亮點 等不及先刷10部神劇
張凌赫、趙露思 闖首爾電視劇大賞搶視帝后

張凌赫、趙露思 闖首爾電視劇大賞搶視帝后
宋祖兒變「孫凡清」…中國影視新規讓明星集體「痛失藝名」

宋祖兒變「孫凡清」…中國影視新規讓明星集體「痛失藝名」
張凌赫被機場催登機「本名意外曝光」 網笑：又是張家瑋

張凌赫被機場催登機「本名意外曝光」 網笑：又是張家瑋

熱門新聞

吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒