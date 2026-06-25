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劉宇寧被逼喊「寶寶」 一開口秒變喜劇…網友朝聖循環播

娛樂新聞組／綜合報導
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劉宇寧平時在直播中非常抗拒寶寶等甜膩稱呼。(取材自微博)
劉宇寧平時在直播中非常抗拒寶寶等甜膩稱呼。(取材自微博)

大陸男星劉宇寧憑藉高䠷身材與幽默豪爽的東北漢子性格，深受大批粉絲喜愛。近日，他在綜藝「地球超新鮮2」片段中，因應搭檔女星王玉雯的要求，當場示範如何「不經意間叫寶寶」。不料，他隨口一句溫柔的台詞對白，竟在下一秒硬生生把偶像劇的甜蜜氛圍爆改成喜劇片，高能反轉讓該片段火速登上熱搜。

事件起因於節目中的互動挑戰，王玉雯向劉宇寧大膽出題，要求他「不要叫姐，要叫寶寶」，而且必須展現出自然、不經意的情愫。面對考驗，劉宇寧大方接招，隨後轉頭、回眸，以極具磁性且溫柔的語調絲滑吐出台詞，「妳就這樣，寶寶，不是那個雯」。

劉宇寧隨口一喊直接把原本預設的甜蜜偶像劇氛圍打破，硬生生扭轉成了兄弟互懟的喜劇畫風。王玉雯聽完哭笑不得，當場吐槽他是「老演員了」。一旁的龔俊則配合演繹了追逐戲分，三人互動笑點滿滿。

這段僅有短短幾秒的預告之所以能引發大潮，全因劉宇寧私底下的「硬核人設」形成了極致反差。熟悉他的粉絲都知道，劉宇寧平時在直播中非常抗拒甜膩的稱呼，每當有彈幕喊他「寶寶」或「寶貝」，他總會擺手打趣直呼「全身不自在」、「實在嚥不下去」，甚至調侃被叫寶貝有種「我的老baby」的荒謬感。

然而，這次在節目中為了表演，他卻能毫無鋪墊、收放自如地喊出軟糯的稱呼，聲音溫柔且毫無扭捏做作之感，盡顯扎實的演員台詞功底。

新聞曝光後，大量網友紛紛前往相關視頻下「打卡」並反覆循環播放，直呼「被硬生生擊中」、「聽他喊出寶寶兩字可太太太難了，必須永久收藏」，還有人說將這段幾秒鐘的視頻我「反覆循環播放了幾十遍」。

精華 FAQ

  • 他在《地球超新鮮2》片段裡，被王玉雯要求不要叫姐，而是要自然地喊出「寶寶」，並且還得呈現出不經意的情愫與曖昧感。

  • 因為劉宇寧平時形象硬朗、抗拒甜膩稱呼，這次卻能毫無鋪墊地溫柔喊出來，反差極大，讓原本的偶像劇氛圍瞬間變成喜劇。

  • 不少網友直接到相關影片下打卡，表示被他的表現擊中，還有人說看完後反覆循環播放了幾十遍，認為這段必須永久收藏。

劉宇寧

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