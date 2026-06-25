郭晉安罕談身家5億傳聞 稱「用不完死後全捐」登熱搜

郭晉安對外傳有5億港元身家並未否認。（取材自鳳凰網）

61歲TVB三屆視帝郭晉安，近日因為一句「財產不留子女，用不完死後全捐」衝上熱搜。郭晉安近期接受媒體採訪時，對外傳他有5億港元身家並未否認，但強調「錢財夠用就好」。模稜兩可的回答，反倒讓大眾對他的資產狀況更加好奇。

據網易報導，郭晉安去年突然官宣離開TVB，讓不少觀眾覺得意外。離開劇組後，他將大部分精力投入和姊姊合夥創辦的公司，開啟了新的事業版圖。郭晉安負責對外宣傳，憑藉自身在香港 積累的高人氣充當免費活招牌，省去大額代言開支；姊姊則負責公司內部運營，兩人搭配之下，公司業績穩步上漲，前些年成功上市，引來外界關注。

公司上市後，關於郭晉安手握5億港元身家的說法就此傳開，據網上梳理，其名下有多套房產、多款豪車，再加上持有公司大半股份，傳聞可信度不低。而面對外界持續的猜測，郭晉安此前一直沒有出面解釋，直到近期接受採訪才被媒體再次問到相關話題。

記者追問身家是否達到5億時，郭晉安沒有肯定回答，也沒有闢謠，只簡單表示「錢財夠用就好，不必用財富多少衡量人生得失」，並稱「財產不留子女，用不完死後捐出去」。就因為後面這些話，郭晉安近日又上了熱搜。

這一表態引發廣泛討論，有網友讚其通透，也有媒體扒出其背後的精準盤算：婚姻18年，房產全部獨資持有。

據報導，郭晉安名下多套千萬級物業，高峰期總值約9000萬港元，全部以個人名義持有，從未加上妻子歐倩怡的名字。2024年5月，兩人結束18年婚姻後，歐倩怡不得不向法庭申請「附屬濟助」，爭奪兩套共約4100萬的房產。媒體當時評價其構建了一套「天衣無縫的資產隔離系統」，即感情歸感情，法律歸法律。但此說未獲當事人證實。