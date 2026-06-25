草蜢成軍40年在星開唱 憶恩師梅艷芳「她帶我們第一次出國」

草蜢40周年巡演第一站在新加坡。(視頻截圖)

成軍40周年的香港 組合草蜢，日前於新加坡 室內體育館舉行「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT草蜢演唱會2026」海外首站演出，現場座無虛席。草蜢感性的表示，特別將巡演的海外首站選在新加坡，是因為當年恩師梅艷芳 第一次帶他們出國演唱的目的地就是新加坡，對三人意義重大。

香港01報導，時隔40年重回起點，蔡一傑在台上高喊詢問：「誰1986年有來看梅艷芳的演唱會？」沒想到台下真的有資深粉絲舉手，見證草蜢當年的處女登台，讓蔡一智在受訪時驚呼「真的起雞皮疙瘩」。

蔡一智回憶當年20歲首次搭飛機出國，就是跟著梅姐到新加坡，因此有著極深的情意結，多謝恩師當年帶他們來到新加坡認識大家，讓他們能找回初心。蔡一智更在台上向恩師致謝：「沒有梅艷芳就沒有草蜢，所以我們想將這個舞台獻給我們的師父！」

蘇志威感謝新加坡粉絲的熱情為草蜢的巡演打了第一劑強心針，甚至在完場、舞台燈亮後仍不肯離去。面對全場大喊安可，草蜢只好一邊重新戴上耳機一邊走回舞台笑說：「你們還不走？歌真的都唱完了，連樂隊都走光了！」隨後以清唱清唱方式加碼演唱「暫停·開始過」，並向所有粉絲揮手道別，同時預告下一站將前往馬來西亞。

草蜢40周年巡演第一站在新加坡。(視頻截圖)

草蜢展開40周年巡演。(取材自微博)