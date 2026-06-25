我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

謝霆鋒、王菲高調合體 西安機場大方牽手

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（取材自微博）
謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（取材自微博）

天王謝霆鋒與天后王菲世紀復合十多年，感情一直非常穩定，近日兩人被捕獲罕有高調合體。綜合媒體報導，日前有網友於西安咸陽機場目擊兩人身影，據了解，謝霆鋒在結束長沙的工作後，並未直接前往下一站，而是專程飛回北京接上王菲，兩人再一同搭乘私人飛機抵達西安。

報導指出，此行王菲是特地化身「最強後盾」，陪伴謝霆鋒籌備27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，甜蜜舉動羨煞旁人。

兩人抵達機場後並未刻意迴避鏡頭，反而大方牽手，流露出老夫老妻般的自然與默契；當天王菲剪了一頭清爽短髮，身穿簡單的長衫，整個人散發出特有的極致鬆弛感。謝霆鋒則戴著墨鏡搭配休閒外套，酷勁依舊。在步行過程中，謝霆鋒主動協助推運行李，兩人雖然沒有過於刻意或激烈的親密互動，但這種在細節中透露出的周到與體貼，反而更顯得溫馨。

據了解，此行王菲是特地化身「最強後盾」，親自陪伴謝霆鋒籌備即將於6月27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，兩人感情不言而喻。

隨著王菲高調現身西安，大批樂迷和網友隨即陷入瘋狂，紛紛大膽猜測王菲是否會以嘉賓身分登上謝霆鋒演唱會舞台，甚至期待兩人能迎來久違的世紀合作。

不過，也有熟悉謝霆鋒演唱會節奏的資深網友指出，謝霆鋒近年來的巡迴演唱會基本上都不設常規的嘉賓環節，即便是早前規格極高的北京鳥巢站，他也是獨自一人撐完全場。因此，外界普遍認為王菲此次隨行，極大概率只是坐在台下支持，上台合唱的機會雖然微乎其微，但有天后相隨，依然讓這場演唱會的期待值徹底拉滿。

從2000年的「世紀牽手」轟動華語娛樂圈，到2014年復合，再到如今的2026年，兩人感情已跨越26年；上個月謝霆鋒鳥巢演唱會唱「玉蝴蝶」時，舞台漫天蝶舞，王菲被拍到在包廂含淚微笑。有網友感嘆：「26年前的蝴蝶，終於飛過滄海落在她肩上。」

精華 FAQ

  • 兩人是在西安咸陽機場被網友目擊，且並未刻意迴避鏡頭，反而大方牽手同行，呈現出相當自然的互動氛圍。

  • 報導指王菲是專程陪伴謝霆鋒，作為他籌備西安演唱會的最強後盾，陪同他抵達現場並給予支持與鼓勵。

  • 雖然不少樂迷期待兩人同台，但熟悉演唱會安排的網友認為機率不高，王菲更可能只是坐在台下支持，不一定會合唱。

王菲 謝霆鋒

上一則

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

延伸閱讀

鴨血粉絲湯、烤鴨燒賣…謝霆鋒南京開唱 下班大啖6道小吃

鴨血粉絲湯、烤鴨燒賣…謝霆鋒南京開唱 下班大啖6道小吃
王菲、竇靖童入圍音樂大賞 「最強母女檔」頂峰相遇

王菲、竇靖童入圍音樂大賞 「最強母女檔」頂峰相遇
雙J暌違13年驚喜同台 蔡依林喊林俊傑救歌 合唱「倒帶」

雙J暌違13年驚喜同台 蔡依林喊林俊傑救歌 合唱「倒帶」
演唱會上前擁抱劉德華惹他不高興？黃日華：沒這回事

演唱會上前擁抱劉德華惹他不高興？黃日華：沒這回事

熱門新聞

吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩