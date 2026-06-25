謝霆鋒、王菲高調合體 西安機場大方牽手

謝霆鋒與王菲被網友捕獲現身西安咸陽機場，罕見高調同框。（取材自微博）

天王謝霆鋒 與天后王菲 世紀復合十多年，感情一直非常穩定，近日兩人被捕獲罕有高調合體。綜合媒體報導，日前有網友於西安咸陽機場目擊兩人身影，據了解，謝霆鋒在結束長沙的工作後，並未直接前往下一站，而是專程飛回北京接上王菲，兩人再一同搭乘私人飛機抵達西安。

報導指出，此行王菲是特地化身「最強後盾」，陪伴謝霆鋒籌備27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，甜蜜舉動羨煞旁人。

兩人抵達機場後並未刻意迴避鏡頭，反而大方牽手，流露出老夫老妻般的自然與默契；當天王菲剪了一頭清爽短髮，身穿簡單的長衫，整個人散發出特有的極致鬆弛感。謝霆鋒則戴著墨鏡搭配休閒外套，酷勁依舊。在步行過程中，謝霆鋒主動協助推運行李，兩人雖然沒有過於刻意或激烈的親密互動，但這種在細節中透露出的周到與體貼，反而更顯得溫馨。

據了解，此行王菲是特地化身「最強後盾」，親自陪伴謝霆鋒籌備即將於6月27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，兩人感情不言而喻。

隨著王菲高調現身西安，大批樂迷和網友隨即陷入瘋狂，紛紛大膽猜測王菲是否會以嘉賓身分登上謝霆鋒演唱會舞台，甚至期待兩人能迎來久違的世紀合作。

不過，也有熟悉謝霆鋒演唱會節奏的資深網友指出，謝霆鋒近年來的巡迴演唱會基本上都不設常規的嘉賓環節，即便是早前規格極高的北京鳥巢站，他也是獨自一人撐完全場。因此，外界普遍認為王菲此次隨行，極大概率只是坐在台下支持，上台合唱的機會雖然微乎其微，但有天后相隨，依然讓這場演唱會的期待值徹底拉滿。

從2000年的「世紀牽手」轟動華語娛樂圈，到2014年復合，再到如今的2026年，兩人感情已跨越26年；上個月謝霆鋒鳥巢演唱會唱「玉蝴蝶」時，舞台漫天蝶舞，王菲被拍到在包廂含淚微笑。有網友感嘆：「26年前的蝴蝶，終於飛過滄海落在她肩上。」