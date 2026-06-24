陳凱琳、王濛被大批網友「嗑CP」 這留言讓鄭嘉穎破防了

陳凱琳(右)與王濛在「乘風2026」中組CP。(取材自微博)

憑藉「步步驚心」中「八爺」一角暴紅的港星鄭嘉穎近日登上熱搜。由於妻子陳凱琳在綜藝「乘風2026」（簡稱「浪姐」）與冬奧 冠軍王濛合作演出，引發大批網友「嗑CP」，甚至有人跑到鄭嘉穎社群留言開玩笑，結果遭到封鎖，讓「鄭嘉穎破防了」相關話題衝上熱搜。

「浪姐」日前播出第五次公演，陳凱琳與王濛攜手演唱「獨家記憶」。舞台上，王濛以黑色西裝亮相，陳凱琳則穿著白色紗裙，兩人深情對望、挽手互動，畫面充滿故事感，被不少觀眾形容宛如拍攝婚紗照，也讓這對跨界組合意外收穫超高人氣。

不過，隨著節目話題發酵，部分網友開始將玩笑開到陳凱琳的丈夫鄭嘉穎身上。有人翻出鄭嘉穎曾參加「披荊斬棘3」卻在第一輪遭淘汰的往事，對比陳凱琳一路挺進「浪姐」五公，調侃他成了「夫妻檔綜藝對照組」，甚至戲稱是「雙綜淘汰第一人」。

更有網友直接到鄭嘉穎社群留言區互動，其中一則留言建議他「把孩子送去北京跟王濛學滑冰」，疑似踩到他的底線。隨後該名網友發現自己遭到封鎖，並曬出截圖，引發大批網友圍觀，「鄭嘉穎破防了」也迅速成為熱門關鍵字。

事件曝光後，網路意見兩極。部分網友認為鄭嘉穎的反應相當真實，笑稱「真姐夫吃醋了」、「終於把本人逼出來了」；但也有不少人認為，網路玩梗應該適可而止，尤其不該把家人與孩子牽扯進去，「開玩笑也要有分寸，別人的家庭不是流量工具」。

面對丈夫意外成為熱搜焦點，陳凱琳也出面緩頰，表示丈夫一直全力支持自己追夢，希望外界將焦點放回節目與舞台本身，不必過度調侃家人。

鄭嘉穎曾參加「披荊斬棘3」，卻在第一輪遭淘汰。(取材自微博)