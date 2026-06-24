我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

看稿演話劇挨轟 周冬雨分享「文城」角色感受

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨演出話劇「文城」，因頻繁看稿、忘詞一度引發爭議。(取材自微博)
周冬雨演出話劇「文城」，因頻繁看稿、忘詞一度引發爭議。(取材自微博)

話劇「文城」首演後因演員頻繁看稿、忘詞等問題引發爭議，「周冬雨演技翻車」話題更衝上熱搜。隨著輿論持續延燒，原著作者余華、導演陳明昊及主演周冬雨近日接連發聲回應，試圖說明這部爭議之作的創作理念。

在楊天真主持的對談活動中，余華率先談及風波。他以幽默口吻表示，這場爭議反而替阿那亞戲劇節帶來前所未有的關注度，甚至開玩笑說主辦方應該給導演陳明昊加薪；身兼導演與主演的陳明昊則為外界最質疑的「持稿演出」做出解釋。

他表示，「文城」並非傳統話劇，而是一部帶有強烈實驗色彩的作品。演員在舞台上持稿、即興發揮，並非準備不足，而是刻意設計的「間離效果」，希望打破觀眾對完美舞台幻覺的期待。他強調，自己會正視觀眾意見，但至今仍在消化這波龐大的輿論壓力。

作為風暴中心人物，周冬雨也透過「新世相」發表文章回應。她沒有直接談及忘詞或讀稿爭議，而是從自己飾演的角色「小美」出發，分享演出感受。周冬雨提到，導演曾形容小美擁有一雙「金子般的眼睛」，而她逐漸理解，那代表歷經人生風雨後，依然保有希望與期待的目光。她也藉此鼓勵大家接納自己、看見自己的價值。

周冬雨先前受訪時曾坦言，自己長期習慣影視劇的拍攝模式，面對「文城」沒有固定劇本、強調即興發揮的演出形式，一度感到不適應。隨著主創團隊陸續回應，「文城」引發的討論已不再只是「影后翻車」，而是延伸到實驗戲劇與大眾觀演期待之間的落差與碰撞。

精華 FAQ

  • 因為演出後被觀眾指出演員頻繁看稿、出現忘詞情況，相關片段迅速發酵，讓外界質疑周冬雨舞台表現，也使「演技翻車」衝上熱搜。

  • 陳明昊表示，《文城》不是傳統話劇，而是帶有實驗性質的作品。演員持稿與即興並非準備不足，而是刻意設計的間離效果。

  • 周冬雨沒有直接回應忘詞爭議，而是從角色小美出發，談到「金子般的眼睛」象徵歷經風雨仍保有希望，也藉此鼓勵大家看見自身價值。

上一則

喊話北京人「走個面兒」 韓紅宣傳「抓特務」挨轟情感綁架

下一則

病到剩1周生命 葛萊美得主穆尼隆恩接受雙肺移植

延伸閱讀

周冬雨首演話劇翻車 看稿念詞挨轟不敬業 網吐槽：像看彩排

周冬雨首演話劇翻車 看稿念詞挨轟不敬業 網吐槽：像看彩排
看反饋幹活? 周冬雨話劇翻車又反轉 1人分飾5角口碑佳

看反饋幹活? 周冬雨話劇翻車又反轉 1人分飾5角口碑佳
演而優則導？ 梁朝偉自認沒天分：演員才最適合

演而優則導？ 梁朝偉自認沒天分：演員才最適合
三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍

三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍

熱門新聞

香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了