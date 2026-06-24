看稿演話劇挨轟 周冬雨分享「文城」角色感受

周冬雨演出話劇「文城」，因頻繁看稿、忘詞一度引發爭議。(取材自微博)

話劇「文城」首演後因演員頻繁看稿、忘詞等問題引發爭議，「周冬雨演技翻車」話題更衝上熱搜。隨著輿論持續延燒，原著作者余華、導演陳明昊及主演周冬雨近日接連發聲回應，試圖說明這部爭議之作的創作理念。

在楊天真主持的對談活動中，余華率先談及風波。他以幽默口吻表示，這場爭議反而替阿那亞戲劇節帶來前所未有的關注度，甚至開玩笑說主辦方應該給導演陳明昊加薪；身兼導演與主演的陳明昊則為外界最質疑的「持稿演出」做出解釋。

他表示，「文城」並非傳統話劇，而是一部帶有強烈實驗色彩的作品。演員在舞台上持稿、即興發揮，並非準備不足，而是刻意設計的「間離效果」，希望打破觀眾對完美舞台幻覺的期待。他強調，自己會正視觀眾意見，但至今仍在消化這波龐大的輿論壓力。

作為風暴中心人物，周冬雨也透過「新世相」發表文章回應。她沒有直接談及忘詞或讀稿爭議，而是從自己飾演的角色「小美」出發，分享演出感受。周冬雨提到，導演曾形容小美擁有一雙「金子般的眼睛」，而她逐漸理解，那代表歷經人生風雨後，依然保有希望與期待的目光。她也藉此鼓勵大家接納自己、看見自己的價值。

周冬雨先前受訪時曾坦言，自己長期習慣影視劇的拍攝模式，面對「文城」沒有固定劇本、強調即興發揮的演出形式，一度感到不適應。隨著主創團隊陸續回應，「文城」引發的討論已不再只是「影后翻車」，而是延伸到實驗戲劇與大眾觀演期待之間的落差與碰撞。