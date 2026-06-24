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巡演舞台讓觀眾「看屁股」 陳小春淚崩道歉、半夜改設計

記者林士傑／綜合報導
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陳小春在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾。(取材自微博)
陳小春在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾。(取材自微博)

陳小春近日在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾，當他唱到一半時，觀眾根本看不到他的人，紛紛怒喊退票，場面相當尷尬，為此他表明是導演設計，希望大家提供回饋，讓他們能夠改進，昨晚進行到第2場，他在台上淚崩：「不好的，我們會改，好的，我們會繼續進步。」

距離上一套巡演短短時隔約2個月，他表示「BIG MAN人一個」巡演是升級版，打造了360度皆能欣賞的四面台，首場於前晚在北京登場。他一連帶來多首金曲，只是升降的陳小春巨型公仔明顯只為三面台而存在，背對的觀眾席抱怨長達一個小時都看不到陳小春本人，無奈說「找不到，真的找不到」、「四面台真的擋住了四面八方的觀眾」、「整場在看屁股」，且票價高達1000多元人民幣，當場怒吼退票。

巡演才剛起跑就負評連連，陳小春傳出半夜到場親自拆台，調整舞台設計、緊急增加螢幕，並替視線遮蔽區的觀眾更換座位，加上多次繞場，昨晚他哭著說「改到讓大家滿意為止」。他的老婆應采兒也幫忙聲援，透露陳小春哭超慘，「聽勸就對了，不然我也一直看不到你人」。

陳小春

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